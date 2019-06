Vídeo: Marlon Moraes analisa luta pelo cinturão dos galos no UFC de hoje

Share it

O UFC 238 chega com grandes lutas no card realizado neste sábado, dia 8 de junho, em Chicago. Com duas disputas de cinturão, o card principal reserva numa delas a chance do Brasil ter mais um campeão no quadro Ultimate.

Marlon Moraes, atleta peso-galo, terá pela frente Henry Cejudo, campeão dos moscas que sobe de categoria em busca de novo título. O evento será exibido ao vivo e com exclusividade pelo Combate a partir das 19h, no horário de Brasília.

Cejudo é um atleta condecorado, campeão olímpico e conquistou no cage, contra TJ Dillashaw, o cinturão dos moscas. Marlon, ex-campeão do WSOF, vem de ótimo retrospecto no UFC, com quatro vitórias consecutivas, as três últimas com bônus de desempenho e, na soma das lutas, o atleta não chegou a 5min completos no octógono.

Para o brasileiro, Cejudo, apesar de grande competidor, não terá surpresas para apresentar na luta principal do card. Nem mesmo o wrestling de nível olímpico do americano espantam Marlon.

“Treino com os melhores wrestlers, boxers e lutadores de Jiu-Jitsu na minha academia. Ele pode procurar a última vez em que eu fui derrubado. Nem eu mesmo achei.”

Além de Marlon, o card conta ainda com o duelo de Pedro Munhoz contra Aljamain Sterling, com o combate aguardado entre Cowboy Cerrone e Tony Ferguson, e a disputa de cinturão entre Valentina Shevchenko e Jessica Eye no peso-mosca feminino.

Confira no vídeo abaixo a análise de Marlon para atuar na luta principal do UFC Chicago!

UFC 238

Chicago, EUA

8 de junho de 2019

Henry Cejudo x Marlon Moraes

Valentina Shevchenko x Jessica Eye

Tony Ferguson x Donald Cerrone

Jimmie Rivera x Petr Yan

Tai Tuivasa x Blagoy Ivanov

Card preliminar

Tatiana Suarez x Nina Ansaroff

Aljamain Sterling x Pedro Munhoz

Karolina Kowalkiewicz x Alexa Grasso

Ricardo Lamas x Calvin Kattar

Yan Xiaonan x Angela Hill

Bevon Lewis x Darren Stewart

Eddie Wineland x Grigory Popov

Katlyn Chookagian x Joanne Calderwood