Como você lidera sua equipe de Jiu-Jitsu? Barack Obama tem 5 dicas para você

Toda grande equipe precisa de um líder, e nada melhor do que se inspirar num grande líder para se tornar melhor, além de trazer o que há de melhor daqueles que o seguem. O Jiu-Jitsu, assim como a vida, é feito de superação constante, e o ex-presidente dos EUA Barack Obama sabe bem o que isso significa.

Em passagem rápida pelo Brasil neste mês de junho, o ex-chefe de Estado falou sobre diversos temas, e nós pinçamos, na matéria escrita por Fernanda Reis na “Folha de S.Paulo”, cinco lições que podem ser úteis para você no seu dia a dia. Confira!

Diversifique experiências – Tenha pessoas com ideias diferentes ao seu redor. Aprenda com as perspectivas delas. Todos temos pontos cegos.

Pergunte mais – Se engana aquele que pensa que o líder tem que ter respostas para tudo. Às vezes perguntar pode ser mais proveitoso. “Um bom líder tem que ter boas perguntas.”

Siga exemplos – Nem sempre tudo que você precisa está por perto. Explore, viaje, aprenda de outras fontes fora do comum. Você vai se surpreender.

Faça pelo próximo – Um líder precisa dar bons exemplos, e fazer da sua comunidade local um lugar melhor é um bom começo. Ajudar num projeto social pode ser uma boa pedida.

Falhar não é o fim – O medo do fracasso pode ser um freio na sua evolução como líder. “É bom se testar, mesmo correndo riscos. Cicatrizes são marcas das lições”.