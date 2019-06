Últimos dias para se inscrever no Brasileiro da CBJJE e disputar prêmios em dinheiro, em SP

Share it

Organizado pela CBJJE, o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Esportivo 2019 chega com tudo no ginásio do Ibirapuera nos dias 14, 15 e 16 de junho, com ótimas recompensas em dinheiro para seus ávidos competidores.

As inscrições se encerram na próxima segunda-feira, dia 10 de junho, e com o sucesso das vendas é melhor você acessar agora o SouCompetidor.com , para não ficar de fora deste super torneio. Craques de todas as partes do Brasil estarão lá com seus kimonos, prontos para trazer a você um grande desafio e a chance de testar suas técnicas!

Não fique de fora! Serão três dias de puro Jiu-Jitsu em São Paulo para você lutar pelo ouro e por belos prêmios em dinheiro!

CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU ESPORTIVO 2019

Data: 14, 15 e 16 de junho

Local: Ginásio do Ibirapuera (RUA Abílio Soares, 1300 – Complexo Esportivo do Ibirapuera)

Filiação: Gratuita (Clique aqui)

Inscrições: https://soucompetidor.com.br/pt-br/eventos/todos-os-eventos/p949-campeonato-brasileiro-de-jiu-jitsu-esportivo-2019-edicao/