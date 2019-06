Caiu por baixo? Mestre Leão Teixeira ensina duas finalizações

Share it

Apesar de todas as opções de ataques da guarda existentes, há momentos em que cair por baixo pode ser uma verdadeira enrascada.

Por isso, GRACIEMAG resgatou nos arquivos dos nossos parceiros da Dojjo dois ataques com as costas no solo, ensinadas por ninguém menos que mestre Leão Teixeira.

Na aula de sua série no canal, mestre Leão mostrou um ataque quando o adversário ganha o cem-quilos, escapando para as costas e finalizando no mata-leão.

Na segunda opção, partindo da guarda fechada, mestre Leão ataca na kimura, e mesmo com o adversário em defesa consegue aplicar uma transição para concluir a chave.

Confira em detalhes no vídeo abaixo!