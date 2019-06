Vídeo: Quando a rainha absoluta do Jiu-Jitsu era apenas uma debutante, com Nathiely de Jesus

Share it

Junho de 2016. Nathiely de Jesus conquistou seu primeiro ouro duplo na faixa-marrom, e recebeu de Cícero Costha a almejada faixa-preta. Mas aquele 5 de junho de 2016 marcaria o início de outra missão : a busca de mais um ouro duplo, desta vez na preta.

Depois de bater na trave em 2018, com a prata no absoluto contra Tayane Porfírio (que virou ouro após Tayane passar por imbróglio com a USADA), Nathiely, enfim, venceu sua sonhada disputa em peso aberto.

Foi no último domingo, dia 2 de junho. Depois de finalizar rapidamente Fernanda Mazzelli no peso pesado, Nathiely foi cerebral na disputa com a campeã Bia Mesquita, subindo duas vezes para conquistar o título nos pontos, sem se expor.

Contudo, Nathiely tem um estilo bem agressivo, diferente da atleta cautelosa que vimos na final do aberto neste ano. Em 2017, po exemplo, no seu primeiro Mundial como faixa-preta, Nathi partiu para cima de Andresa Correa, já condecorada campeã na faixa-preta, e após montar estrangulou com a lapela. Relembre no vídeo abaixo!