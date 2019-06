Mundial de Jiu-Jitsu 2019: Victor Hugo e Yara Soares conquistam absoluto faixa-marrom

Share it

Além dos faixa-pretas de elite, que reinaram no Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF no último final de semana, outra legião de cascas-grossas entrou em ação na pirâmide de Long Beach: os sempre ávidos faixas-marrons.

Em 2019, os aspirantes à faixa-preta não deixaram a desejar, e mais uma vez deram show de Jiu-Jitsu. Nos absolutos, dois nomes tiveram grande destaque.

Entre os homens, o super favorito Victor Hugo, da Ribeiro Jiu-Jitsu, confirmou sua grande fase. Além do outro conquistado no peso pesadíssimo, a fera mordeu também o absoluto. Com o feito, Victor faturou o Grand Slam da IBJJF na temporada 2018/2019, com ouro duplo em todas as disputas que participou. (Europeu, Pan, Brasileiro e Mundial).

Já no feminino, a feroz Yara Soares (Lloyd Irvin/Guigo JJ) mostrou garra e coração de sobra. Depois de ser superada por Gabrieli Pessanha na final do superpesado, Yara voltou a encontrar a algoz na final do peso aberto. Sem se abalar com a derrota recente, Yara foi para cima com tudo, e garantiu a vitória pela coroa do absoluto.

Outros destaques na marrom ficaram para Jonnatas Gracie (Atos), campeão peso leve, e para a já citada Gabi Pessanha, que volta para o Brasil com um ouro, uma prata e a sonhada faixa-preta na cintura, entregue pelo professor Márcio de Deus, da Infight.

Confira logo abaixo os resultados completos da faixa-marrom adulto e parabéns aos novos faixas-pretas!

Adult / Male / Brown / Rooster

1 – Pedro Iahnke de Oliveira Crixel – Cicero Costha Internacional

2 – Thalison Vitorino Soares – Cicero Costha Internacional

3 – Estevan G Martinez-Garcia – ZR Team Association

3 – Francisco Jonas Borges Andrade – Cicero Costha Europe

Adult / Male / Brown / Light-Feather

1 – Diego Oliveira Batista – Cicero Costha Internacional

2 – Joshua Anthony Cisneros – Cleber Jiu Jitsu Visalia

3 – Igor Almeida – ZR Team Association

3 – Jordan Vaisman N. Teodosio Silva – Gracie Barra

Adult / Male / Brown / Feather

1 – Israel de Sousa Almeida – GF Team

2 – Danilo Soares Moreira – KMR BJJ KIMURA

3 – Diego Henrique Sato Aniceto – Evox BJJ

3 – Lucas Batista Rodrigues – Atos JJ International

Adult / Male / Brown / Light

1 – Johnatha Barbosa Alves – Atos Jiu-Jitsu

2 – Eduardo Avelar de Carvalho – Soul Fighters BJJ

3 – Dionatan Alexsander Santos Wiggers – Alliance

3 – Gustavo Khouri Maron – Alliance International

Adult / Male / Brown / Middle

1 – Jonnatas Gracie Araujo da Silva – Atos Jiu-Jitsu

2 – Jackson Nagai Hatchwell Junior – CheckMat

3 – Lucas Gualberto Gomes Nascimento – Alliance

3 – Tarik Hopstock – Frontline Academy

Adult / Male / Brown / Medium-Heavy

1 – Ronaldo Pereira de Souza Júnior – Atos Jiu-Jitsu

2 – Giancarlo Bodoni – Alliance

3 – Igor Tanabe Guimarães – Brasa CTA

3 – Sebastian Guevara Lamparelli – Alliance International

Adult / Male / Brown / Heavy

1 – Gabriel Henrique dos S. Oliveira – Alliance

2 – Harryson Santana Pereira – Ataque Duplo

3 – Mebtouche Reda – Carpe Diem

3 – Tacio Carneiro Alves – Qatar BJJ

Adult / Male / Brown / Super-Heavy

1 – Marcus Vinicius Ribeiro de Siqueira – Alliance

2 – Fábio Angnes Alano – Alliance

3 – André Luiz Novaes Porfirio – Cicero Costha Internacional

3 – Marcelo Gomide Oliveira – Gracie Barra

Adult / Male / Brown / Ultra-Heavy

1 – Victor Hugo Costa Marques – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – José Matheus Macedo de Lira Luna – CheckMat

3 – Brian Giorgio – Alliance

3 – Rafael Babilonia Cristovão – Unity Jiu-jitsu

Adult / Male / Brown / Open Class

1 – Victor Hugo Costa Marques – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Marcus Vinicius Ribeiro de Siqueira – Alliance

3 – Jonnatas Gracie Araujo da Silva – Atos Jiu-Jitsu

3 – Tarik Hopstock – Frontline Academy

Adult / Female / Brown / Rooster

1 – Jessica Caroline Coelho Dantas – Brasa CTA

2 – Amber Rymarz-freitas – Gracie Barra

3 – Margarita Prado Ochoa – Atos Jiu-Jitsu

3 – Vicky Hoang – Jiu-Jitsu For Life Team

Adult / Female / Brown / Light-Feather

1 – Elina Moestam – CheckMat

2 – Tabatha Ricci Fabri Salto – Paragon BJJ Academy

3 – Ann Kneib – Gracie Humaita

3 – Sayuri Toledo Lima Pereira – Alliance

Adult / Female / Brown / Feather

1 – Ana Cristina Araujo Rodrigues – Alliance

2 – Madeleine Håkansson – Yamasaki Academy Gothenburg

3 – Georgina Contel Gallego – Atos Jiu-Jitsu

3 – Lyanne Perez – Gracie Humaita

Adult / Female / Brown / Light

1 – Janaina Maia de Menezes – Gracie Humaita

2 – Kira Sung – Jiu-Jitsu Lab

3 – Hannah Katharina Rauch – Gracie Humaita

3 – Ludmila Fiori de Araujo – Nova União

Adult / Female / Brown / Middle

1 – Thamara Ferreira Silva – Cicero Costha Internacional

2 – Martina Linnea Gramenius – CheckMat

3 – Julia Boscher Seixas Pinto – Soul Fighters BJJ

3 – Vannessa Nancy Griffin – Team Lloyd Irvin

Adult / Female / Brown / Medium-Heavy

1 – Maggie Grindatti – Fight Sports

2 – Sarah L Draht – Pacific Top Team

3 – Emilly Alves Silva – Atos Jiu-Jitsu

3 – Vedha Clemente Toscano – CheckMat

Adult / Female / Brown / Heavy

1 – Rafaela Ribeiro Guedes – Atos Jiu-Jitsu

2 – Laura Barker – Gracie Barra

3 – Graciele Del Fava De Carvalho – BARBOSA JIU-JITSU

3 – Sarah Gail Rice – Cary Brazilian Jiu-Jitsu

Adult / Female / Brown / Super-Heavy

1 – Gabrieli Pessanha de Souza Marinho – Infight JJ

2 – Mayara Kaori Oishi – CheckMat

3 – Marta Szarecka – Gracie Barra

3 – Yara Soares do Nascimento – Team Lloyd Irvin

Adult / Female / Brown / Open Class

1 – Yara Soares do Nascimento – Team Lloyd Irvin

2 – Gabrieli Pessanha de Souza Marinho – Infight JJ

3 – Emilly Alves Silva – Atos Jiu-Jitsu

3 – Rafaela Ribeiro Guedes – Atos Jiu-Jitsu