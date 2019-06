Mundial de Jiu-Jitsu 2019: Veja quem pega quem nas disputas finais da faixa-preta

Share it

Depois de um sábado eletrizante, com duelos e reviravoltas de tirar o fôlego na faixa-preta adulto, foram definidas as partidas decisivas que rolam neste domingo, dia 2 de junho, no Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF 2019.

No masculino, todos os atletas que avançaram até as quartas-de-finais estarão em ação, enquanto no feminino apenas as finalistas estarão nos tatames da pirâmide de Long Beach.

Confira na lista abaixo quem enfrenta quem nas próximas rodadas do masculino, nas finais do feminino e nas finais do absoluto faixa-preta!

MASCULINO

GALO

Bruno Malfacine x Caio Terra

Mikey Musumeci x Koji Shibamoto

Rodnei Barbosa x Bebeto Oliveira

Cleber “Clandestino” x Tomoyuki Hashimoto

PLUMA

João Miyao x Rene Lopez

José Tiago x Alexssandro Sodré

Paulo Miyao x Pablo Mantovani

Hiago George x Pedro Dias

PENA

Osvaldo “Queixinho” x Luciano Queiroz

Gianni Grippo x Matheus Gabriel

Rafael Mansur x Isaac Doederlein

Marcio Andre x Leonardo “Cascão”

LEVE

Lucas Lepri x Johnny Tama

Ygor Rodrigues x Rodrigo Freitas

Renato Canuto x Michael Langhi

Lucas Valente está nas semifinais

MÉDIO

JT Torres x Isaque Bahiense

Jaime Canuto x Otavio Sousa

Claudio Calasans x Gabriel Arges

Michael Liera Jr. x Marcus Vinicius

MEIO-PESADO

Matheus Diniz x Lucas Hulk

Felipe “Preguiça” x Nisar Loynab

Gustavo Batista x Matheus Spirandeli

Rudson Mateus x Renato Cardoso

PESADO

Kaynan Duarte x Adam Wardzinski

Fernando Reis x Dimitrius Souza

Leandro Lo x Jackson Sousa

Patrick Gaudio x Vinicius “Trator”

SUPERPESADO

Mahamed Aly x Igor “Tigrão”

Gutemberg Pereira x Guilherme Augusto

Nicholas Meregali x Helton José

Luiz Panza x Wellington Modena

PESADÍSSIMO

Renan Vieira x Max Gimenis

Marcus “Buchecha” x Thomas McMahon

Felipe Bezerra x Victor Honório

Duzão Lopes x Ricardo Evangelista

ABSOLUTO

Marcus “Buchecha” x Leandro Lo

FEMININO

GALO

Mayssa Bastos x Rikako Yuasa

PLUMA

Amanda Monteiro x Tammi Musumeci

PENA

Ana Schimitt x Bia Basílio

LEVE

Bia Mesquita x Charlotte Von Baumgarten

MÉDIO

Ana Carolina Vieira x Laurah Hallock

MEIO-PESADO

Andressa Cintra x Luiza Monteiro

PESADO

Nathiely de Jesus x Fernanda Mazzelli

SUPERPESADO

Claudia Do Val x Venla Luukkonen

ABSOLUTO

Bia Mesquita x Nathiely de Jesus