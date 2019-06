Mundial 2019: Thalison Soares brilha na faixa-marrom e irmãos Munis fecham absoluto roxa

Share it

O segundo dia do Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF 2019 trouxe ainda mais ação para os fãs da arte suave que estavam presentes na famigerada pirâmide de Long Beach, na Califa. Nessa sexta-feira, dia 31 de maio, craques da faixa-marrom, roxa e azul juvenil entraram para duelar pelo prêmio máximo do Jiu-Jitsu competitivo.

Na faixa-marrom, apenas galos e plumas no adulto masculino entraram em ação, e o nome da vez, mais uma vez, foi o de Thalison Soares. Campeão peso-galo de todos os Grands Slams da IBJJF (Europeu, Pan, Brasileiro e Mundial) desde a faixa-azul, Thalison repetiu o feito na faixa-marrom, fechando a temporada 2018/2019 ao bater três lutas e encontrar na final o companheiro de equipe Pedro Crixel, que avançou nas semis após ter o caminho aberto por Jonas Andrade, fechando a trinca campeã para o time da Cícero Costha. No peso-pluma, Diego “Pato” Batista também colocou o nome da equipe Cícero Costha no lugar mais alto do pódio, ao vencer cinco lutas e conquistar o título após vencer Joshua Cisneiros (Cleber JJ) por pontos na final.

Já na faixa-roxa, Erich Munis e Anderson Munis (ambos da Alliance) confirmaram seu favoritismo faturando tudo que podiam no Mundial. Ambos fizeram cinco lutas até o ouro em suas respectivas divisões de peso (Erich no pesado e Anderson no superpesado). No peso aberto, ambos fizeram três lutas antes de se encontrarem na finalíssima, para a festa em família.

Outros destaques ficaram para Mayara Custódio (Checkmat), campeã do absoluto faixa-roxa; Renan Cruz (R1NG BJJ), filho do campeão mundial Márcio “Pé de Pano” Cruz que faturou o ouro no pesadíssimo faixa-roxa; Micael Galvão, favorito na faixa-azul juvenil 1 que ficou com ouro duplo; para os irmãos Kade e Tye Ruotolo, campeões no peso médio e meio-pesado, respectivamente, na faixa-azul juvenil 1; e para Rebeca Lima (GFTeam), bicampeã peso meio-pesado e absoluto na faixa-azul juvenil 2.

Juvenile 1 / Male / Blue / Rooster

1 – Bernardo Mastrangelo Cavalcanti de Albuquerque – Alliance

2 – Patrick R Tran – LEAD BJJ

Juvenile 1 / Male / Blue / Light-Feather

1 – Ethan Shane Johnston – Atos Jiu-Jitsu

2 – Ulisses Antonio da Silva Neto – CheckMat

3 – Dorian Michael Monaco – UFC Gym

Juvenile 1 / Male / Blue / Feather

1 – Jonah Aaron Gratt – Unity Jiu-jitsu

2 – Leonardo Freitas Piratininga Neves – GF Team

3 – Leonardo Silva – Soul Fighters BJJ

3 – Marco Vinicius Mendes Brito – Ares BJJ

Juvenile 1 / Male / Blue / Light

1 – Pedro Henrique Takadi Cazarre Nakano – Evox BJJ

2 – Mourece Noah Ramirez – Nova União

3 – Enzo Ciarlini Gurgel Azara – Team Robson Moura

3 – Italo Kristiano Andrade Silva Jr – Castro Team

Juvenile 1 / Male / Blue / Middle

1 – Kade Ruotolo – Atos Jiu-Jitsu

2 – Andrew Henry Tackett – Brazilian Fight Factory

3 – Alan Yo Chang – Alliance

3 – Alessandro Oliveira Botelho – Alliance

Juvenile 1 / Male / Blue / Medium-Heavy

1 – Tye Ruotolo – Atos Jiu-Jitsu

2 – Mario Jesus Alvarado – Soul Fighters BJJ

3 – Harrison Woods – Pacific Top Team

3 – Louis Kalani Benitez – Soul Fighters BJJ

Juvenile 1 / Male / Blue / Heavy

1 – Gabriel Bona Loiola Almeida de Araujo – Infight JJ

2 – Luan Yudi Hukami Marques – Tree Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Joshua Ye-Won Hahm – Mohler Jiu-Jitsu

3 – Zachary Aaron Avina – Ribeiro Jiu-Jitsu

Juvenile 1 / Male / Blue / Super-Heavy

1 – Alex Liscano Filho – Alliance

2 – Trystan Del Rio-Fernandez – LEAD BJJ

3 – Gabriel Heise Vivan – A.S Team

3 – Pedro Correa Lima Vieira – Alliance

Juvenile 1 / Male / Blue / Ultra-Heavy

1 – Micael Ferreira Galvâo – Alliance

2 – Luiz Victor Gregoriano Pinto Maxnuk – Nova União

3 – Jair Felipe Silva – GF Team

Juvenile 1 / Male / Blue / Open Class

1 – Marco Vinicius Mendes Brito – Ares BJJ

2 – Mourece Noah Ramirez – Nova União

3 – Ethan Shane Johnston – Atos Jiu-Jitsu

3 – Leonardo Freitas Piratininga Neves – GF Team

Juvenile 1 / Male / Blue / Open Class

1 – Micael Ferreira Galvâo – Alliance

2 – Luiz Victor Gregoriano Pinto Maxnuk – Nova União

3 – Andrew Henry Tackett – Brazilian Fight Factory

3 – Joshua Ye-Won Hahm – Mohler Jiu-Jitsu

Juvenile 1 / Female / Blue / Light-Feather

1 – Florejane Conde – CheckMat

2 – Chimomo Koide – S/wells Jiu-Jitsu Gym

3 – Daniela de Souza Mosqueira – Luiz Palhares Jiu Jitsu

Juvenile 1 / Female / Blue / Feather

1 – Maria Cláudia Almeida Silva – Infight JJ

2 – Tiffany Butler – Brazilian Fight Factory

3 – Amaya Larae Ollison – Atos Jiu-Jitsu

3 – Shelby Lena Murphey – Atos Jiu-Jitsu

Juvenile 1 / Female / Blue / Light

1 – Isabela Silva – Atos Jiu-Jitsu

2 – Agatha Mayara Ferreira Franco – Brasa CTA

3 – Ana Beatriz Tanganelli de Souza – CheckMat

3 – Aylla Raphaelly Rodrigues da Silva – Game Fight Matriz

Juvenile 1 / Female / Blue / Middle

1 – Ana Drummond Coelho – Soul Fighters BJJ

2 – Olivia Schauer – Tony Passos Jiu-Jitsu

3 – Giulya Maria Maia Nunes – Infight JJ

3 – Stevie Summer Knapp – CheckMat

Juvenile 1 / Female / Blue / Medium-Heavy

1 – Heloysa Fernanda Araujo Oliveira – Gracie Barra

2 – Amanda Hening – Alliance

3 – Francesca Jolie Ada Lizama – TAC Team BJJ

3 – Livia Lins Eluan – Ribeiro Jiu-Jitsu

Juvenile 1 / Female / Blue / Heavy

1 – Hanna Sault-Hartwick – Pacific Top Team

2 – Sarah Rose Jackson – GF Team

Juvenile 1 / Female / Blue / Super-Heavy

1 – Estéfany Pozzan Soares – Union Team BJJ Brazil

2 – Taimane Tata-Rodrigues – Ribeiro Jiu-Jitsu

Juvenile 1 / Female / Blue / Open Class

1 – Tiffany Butler – Brazilian Fight Factory

2 – Agatha Mayara Ferreira Franco – Brasa CTA

3 – Aylla Raphaelly Rodrigues da Silva – Game Fight Matriz

3 – Isabela Silva – Atos Jiu-Jitsu

Juvenile 1 / Female / Blue / Open Class

1 – Heloysa Fernanda Araujo Oliveira – Gracie Barra

2 – Giulya Maria Maia Nunes – Infight JJ

3 – Amanda Hening – Alliance

3 – Estéfany Pozzan Soares – Union Team BJJ Brazil

Juvenile 2 / Male / Blue / Rooster

1 – David Gabriel Beje de Azevedo – KMR BJJ KIMURA

2 – Lucas de Souza Castro – Gracie Barra

3 – Paulo Henrique Vieira Barros – Gracie Humaita

3 – Quinton Isaiah Dixon – Team Lloyd Irvin

Juvenile 2 / Male / Blue / Light-Feather

1 – Igor Moreira de Faria da Silva – CheckMat

2 – Jacob Elijah Cisneros – Cleber Jiu Jitsu Visalia

3 – Eshli David Kurts – Atos Jiu-Jitsu

3 – Marcos Paulo de Amorim Pinheiro – Projeto Drive-In

Juvenile 2 / Male / Blue / Feather

1 – Diogo Pinheiro dos Reis – Alliance

2 – Lucas dos Santos Gomes da Silva – Game Fight

3 – Dylan Michael Reischman – CheckMat

3 – Eduardo Granzotto Vidal Lima – CheckMat

Juvenile 2 / Male / Blue / Light

1 – Guilherme Rodrigues Fernandes – Cicero Costha Internacional

2 – Zachary Kaima’alili Kaina-Kokubun – Atos Jiu-Jitsu

3 – Oilson Valdinei Alvim Junior – Cicero Costha Internacional

3 – Serhii Krasovskyi – ZR Team Association

Juvenile 2 / Male / Blue / Middle

1 – Liam Lonala Kanoho Hill – Alliance

2 – Joao Marcelo Ribeiro – GF Team

3 – Joaquim Joseph O’Campo – Atos Jiu-Jitsu

3 – William Axeltoft Tregart – CheckMat

Juvenile 2 / Male / Blue / Medium-Heavy

1 – Savion Maranon – Alliance

2 – Victor Gonçalves Freire – CheckMat

3 – Bolivar Roberto Peñaherrera – LEAD BJJ

3 – João Victor Cordeiro Valdevino – LEAD BJJ

Juvenile 2 / Male / Blue / Heavy

1 – Sean Magnus Babitt – Anchorage Brazilian Jiu Jitsu

2 – Leon da Silva Mendonça – Kronos BJJ

3 – Lucas Rodrigues Souza – Alliance

3 – Zackary Colker – Gracie Sports USA

Juvenile 2 / Male / Blue / Super-Heavy

1 – Joao Pedro Silva De Souza – Cicero Costha Internacional

2 – Felipe Pessôa Pavani – Gracie Barra

3 – Jhair Cedeño – Alliance

Juvenile 2 / Male / Blue / Ultra-Heavy

1 – Alexandre Papa Manara – Lotus Club Criciúma / SC

2 – Victor Bonato – CheckMat

3 – Brendan Elias Flores – Paragon BJJ Academy

3 – Luiz Felipe Rigo – JA Jiu-Jitsu

Juvenile 2 / Male / Blue / Open Class

1 – Diogo Pinheiro dos Reis – Alliance

2 – Eduardo Granzotto Vidal Lima – CheckMat

3 – David Gabriel Beje de Azevedo – KMR BJJ KIMURA

3 – Igor Moreira de Faria da Silva – CheckMat

Juvenile 2 / Male / Blue / Open Class

1 – Joao Pedro Silva De Souza – Cicero Costha Internacional

2 – Victor Bonato – CheckMat

3 – Alexandre Papa Manara – Lotus Club Criciúma / SC

3 – Liam Lonala Kanoho Hill – Alliance

Juvenile 2 / Female / Blue / Light-Feather

1 – Leticia Cuba Teixeira Lopes – GF Team

2 – Amanda Defanti Rodrigues Bezerra – Infight JJ

3 – Alexandria Cheyenne Terrier – Alliance

Juvenile 2 / Female / Blue / Feather

1 – Zandra Kay Fountila – Brasa CTA

2 – Abbigayle Tetterton – Brasa CTA

3 – Alyssa Mia Wilson – CheckMat

3 – Domini Engelmeier – Lotus Club USA

Juvenile 2 / Female / Blue / Light

1 – Sydney Danielle James – Team Lloyd Irvin

2 – Beatriz Campos – Lotus Clube JJ

3 – Giovanna Caxias Canuto – Gracie Humaita

3 – Iara María Salazar Salgado – Clark Gracie Team International

Juvenile 2 / Female / Blue / Middle

1 – Emily Elizabeth Fernandez – LEAD BJJ

2 – Luiza Nogueira – Alliance

3 – Lívia Santos – Fabin Rosa Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Maria Luiza Nunes Pinto – Atos Jiu-Jitsu

Juvenile 2 / Female / Blue / Medium-Heavy

1 – Rebeca Ferreira de Lima – GF Team

2 – Alanah M. Saldana Juezan – Gracie Barra

3 – Isabella Gene Barragan – Atos Jiu-Jitsu

Juvenile 2 / Female / Blue / Heavy

1 – Salla Mari Simola – Hilti BJJ Turku

2 – Gessica Soares Maciel de Almeida – Infight JJ

Juvenile 2 / Female / Blue / Super-Heavy

1 – Mell Victória de Souza Rangel – Infight JJ

Juvenile 2 / Female / Blue / Open Class

1 – Giovanna Caxias Canuto – Gracie Humaita

2 – Beatriz Campos – Lotus Clube JJ

3 – Abbigayle Tetterton – Brasa CTA

3 – Amanda Defanti Rodrigues Bezerra – Infight JJ

Juvenile 2 / Female / Blue / Open Class

1 – Rebeca Ferreira de Lima – GF Team

2 – Salla Mari Simola – Hilti BJJ Turku

3 – Isabella Gene Barragan – Atos Jiu-Jitsu

3 – Maria Luiza Nunes Pinto – Atos Jiu-Jitsu

Adult / Male / Blue / Rooster

1 – Ermeson Sousa – Ares BJJ

2 – John Pablo Valotto De Lima – Cicero Costha Internacional

3 – Pablo Wilker Lopes Camara – Cassão Team

3 – Warly Antonio Jeronimo da Silva – GF Team

Adult / Male / Blue / Light-Feather

1 – Robin Bohlin – Atos Jiu-Jitsu

2 – Thalys de Oliveira Pontes – Cicero Costha Internacional

3 – Joao Victor Ribeiro – CheckMat

3 – Ramiro Campos Meirelles – Alliance

Adult / Male / Blue / Feather

1 – Adilson Junior Fernandes Monteiro – CheckMat

2 – Steven James DeWitt – Riis-Rosenberg Jiu-Jitsu

3 – Jason Alexander Dowser – Gracie Barra

3 – Jefferson Alves Goteu – CheckMat International

Adult / Male / Blue / Light

1 – Rafael Silveira Borges – Atos Jiu-Jitsu

2 – Luis Fernando De Souza Carvalho – GF Team

3 – Luca Germinario Ramaci – Renzo Gracie Ottawa

3 – Matheus Araujo – LEAD BJJ

Adult / Male / Blue / Middle

1 – Enderson Dias de Almeida – GF Team

2 – Leonardo Silveira Ferreira – Alliance

3 – Catriel Fernandes de Oliveira Rodrigues – GF Team

3 – Mawer Costa António – GF Team – B

Adult / Male / Blue / Medium-Heavy

1 – Steffen M. Banta – Soul Fighters BJJ

2 – Rui Alves Neto – Alliance

3 – Gabriel Thomaz Fagundes – Alliance

3 – Steven J Davis – Unity Jiu-jitsu

Adult / Male / Blue / Heavy

1 – Guilherme Carmo Cypriano – Cicero Costha Internacional

2 – Elder Alexander Cruz – CheckMat

3 – Lucas Valentim Alves Montalvão – GF Team

3 – Luccas Lira Costa – Halavanca BJJ Brasil

Adult / Male / Blue / Super-Heavy

1 – Matheus de Menezes Ferreira Marely – Atos Jiu-Jitsu

2 – Helder Jose Rodrigues Júnior – Qatar BJJ

3 – Gabriel Sergio Campos Bello – GF Team

3 – Valdir Moraes Rodrigues Junior – Alliance

Adult / Male / Blue / Ultra-Heavy

1 – Anton Dmitrakov – Strela Team

2 – Nsima Abasi Inyang – Cassio Werneck BJJ

3 – Chad Wesley Smith – Gracie Barra

3 – Hasan Hazime Raad – Nova União

Adult / Male / Blue / Open Class

1 – Rui Alves Neto – Alliance

2 – Enderson Dias de Almeida – GF Team

3 – Anton Dmitrakov – Strela Team

3 – Rafael Silveira Borges – Atos Jiu-Jitsu

Adult / Male / Purple / Rooster

1 – Keven Carrasco – Ares BJJ

2 – Hiago Noboru Oliveira Ueno – Tree Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Hiryu Niwa – Axis Jiu-Jitsu

3 – Matheus Fonseca – Team Robson Moura

Adult / Male / Purple / Light-Feather

1 – Fabricio Andrey Batista Junior – Alliance

2 – Carlos Eduardo Jourdan Nogueira – GF Team International

3 – An Vu – Brasa CTA

3 – Gavin Mikhail Corbe – Luiz Palhares Jiu Jitsu

Adult / Male / Purple / Feather

1 – Raimundo Diego Pinto Sodre – Nova União

2 – Meyram Maquiné Alves – Team Lloyd Irvin

3 – Marcelo Fausto de Abreu Montanagna – CheckMat

3 – Yaroslav Blazhko – ZR Team Association

Adult / Male / Purple / Light

1 – Lucas Andre Galvão Protasio – CheckMat

2 – Nicolas Medina Werner – Alliance

3 – Andy Tomas Murasaki Pereira – Atos Jiu-Jitsu

3 – Eduardo de Araujo Roque – R1NG BJJ

Adult / Male / Purple / Middle

1 – Jansen Gomes Ramos – CheckMat

2 – Tainan Dalpra Costa – Atos Jiu-Jitsu

3 – Vinícius do Canto Martins – Alliance

3 – Xavier Silva – Carlson Gracie Team

Adult / Male / Purple / Medium-Heavy

1 – Darin Conner Deangelis – Atos Jiu-Jitsu

2 – Pedro Henrique Pinheiro Machado de Souza – R1NG BJJ

3 – Aaron Colter Tiegs – Clark’s University of Martial Arts

3 – Adam Bradley – Atos Jiu-Jitsu

Adult / Male / Purple / Heavy

1 – Erich Munis dos Santos – Alliance

2 – Thomas Bracher – Gracie Barra

3 – Davi Cabral de Souza – GF Team

3 – Gabriel Machado – Gracie Barra

Adult / Male / Purple / Super-Heavy

1 – Anderson Munis dos Santos – Alliance

2 – Marcos Carrozzino – GF Team

3 – Javier Zaruski Saul – Atos Jiu-Jitsu

3 – Julio Cesar Araujo Fernandes – Alliance

Adult / Male / Purple / Ultra-Heavy

1 – Renan Cruz – R1NG BJJ

2 – Paulo André Lanzillotti – CheckMat

3 – Kjetil Lydvo – Frontline Academy

3 – Zordan Holman – New England United BJJ

Adult / Male / Purple / Open Class

1 – Erich Munis dos Santos – Alliance

2 – Anderson Munis dos Santos – Alliance

3 – Darin Conner Deangelis – Atos Jiu-Jitsu

3 – Pedro Henrique Pinheiro Machado de Souza – R1NG BJJ

Adult / Male / Brown / Rooster

1 – Pedro Iahnke de Oliveira Crixel – Cicero Costha Internacional

2 – Thalison Vitorino Soares – Cicero Costha Internacional

3 – Estevan G Martinez-Garcia – ZR Team Association

3 – Francisco Jonas Borges Andrade – Cicero Costha Europe

Adult / Male / Brown / Light-Feather

1 – Diego Oliveira Batista – Cicero Costha Internacional

2 – Joshua Anthony Cisneros – Cleber Jiu Jitsu Visalia

3 – Igor Almeida – ZR Team Association

3 – Jordan Vaisman N. Teodosio Silva – Gracie Barra

Adult / Female / Blue / Rooster

1 – Roberta Medeiros – Alliance

2 – Kazia Lecker – One Jiu-Jitsu USA

3 – Ly Nguyen – Australia ASBJJ

3 – Maureen Ramirez – Undisputed Tucson

Adult / Female / Blue / Light-Feather

1 – Madison Lucille Wolfe – Soul Fighters BJJ

2 – An-an Chang – LEAD BJJ

3 – Adriana Gamarra Valle – Atos Jiu-Jitsu

3 – Ana Mayordomo – Easton BJJ

Adult / Female / Blue / Feather

1 – Constance Lien – Evolve MMA

2 – Jaine da Silva Fragoso – GF Team

3 – Astrid Scholin – Frontline Academy

3 – Jasmine Wilson – Gracie Humaita

Adult / Female / Blue / Light

1 – Emily Pakulski – Unity Jiu-jitsu

2 – Stephanie Torres Jangelni – G13 BJJ

3 – Blanca Macedo – Nova União

3 – Maria Eduarda Cabral de Souza – GF Team

Adult / Female / Blue / Middle

1 – Aurélie LE Vern – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Laurie Berger – Atos Jiu-Jitsu

3 – Danielle Baron – Alliance

3 – Larissa Martins dos Santos – Alliance

Adult / Female / Blue / Medium-Heavy

1 – Katrina Schmale – SBG Drayton Valley

2 – Cecilie Maria Bolander – Frontline Academy

3 – Jolinne Dagenais – Renzo Gracie Ottawa

3 – Maria Carolina Barón Vicentini – BARBOSA JIU-JITSU

Adult / Female / Blue / Heavy

1 – Iasmim Casser da Silva – Atos Jiu-Jitsu

2 – Clarissa Pereira da Silva Rocha – GF Team

3 – Danielle R Walker – GF Team

3 – Maria Victoria Villa – Savarese Brazilian Jiu-Jitsu Academy

Adult / Female / Blue / Super-Heavy

1 – Mikaela Barros de Lima – GF Team

2 – Emily Cheyenne Valks – NS Brotherhood International

3 – Erin Quillen – CheckMat

3 – Isabel Amory Costa – Team Lloyd Irvin

Adult / Female / Blue / Open Class

1 – Iasmim Casser da Silva – Atos Jiu-Jitsu

2 – Clarissa Pereira da Silva Rocha – GF Team

3 – Aurélie LE Vern – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Larissa Martins dos Santos – Alliance

Adult / Female / Purple / Rooster

1 – Jessamine Jada Khan – Atos Jiu-Jitsu

2 – Kaori Asela Hernandez – Gracie Barra

3 – Ana Luiza Oliveira – Ares BJJ

3 – Jhenifer Aquino Gonzaga – Atos JJ International

Adult / Female / Purple / Light-Feather

1 – Crystal Gaxiola – Atos Jiu-Jitsu

2 – Lavinia Francesconi Barbosa – CheckMat

3 – Eliana Carauni – Lotus Club International

3 – Fiona Middleton – Roger Gracie Academy

Adult / Female / Purple / Feather

1 – Heather Morgan – Atos Jiu-Jitsu

2 – My Bao Nguyen – Standard Jiu-Jitsu

3 – Amanda Riggs – Team Lloyd Irvin

3 – Brianna Ste-marie – Brazilian Top Team Int.

Adult / Female / Purple / Light

1 – Margot Ciccarelli – Unity Jiu-Jitsu International

2 – Jessica Ann Buchman – Brasa CTA

3 – Kalie Nicole Crothers – Carlson Gracie Team

3 – Thalyta Stefhane Lima Silva – Qatar BJJ Brasil

Adult / Female / Purple / Middle

1 – Nikki Lloyd-Griffiths – Immersion Mixed Martial Arts

2 – Stéphanie Faure – CheckMat

3 – Fatima Eltassi – GF Team

3 – Fernanda Yukari Makiyama Cristo – Evox BJJ

Adult / Female / Purple / Medium-Heavy

1 – Larissa Dias de Almeida – GF Team

2 – Chloé McNally – Unity Jiu-jitsu

3 – Kylie J. Baker Villicano – TRUJITSU / Bakersfield

3 – Rebecca Annan – Sorriso BJJ Club

Adult / Female / Purple / Heavy

1 – Roberta Pessoa Vieira Ribeiro – Soul Fighters BJJ

2 – Kayla Dehm – Team Lloyd Irvin

3 – Amelia Lui – Atos Jiu-Jitsu

3 – Desirèe Favoreto – Zenith BJJ

Adult / Female / Purple / Super-Heavy

1 – Luzimery Garcia – GF Team

2 – Mayara Monteiro Custódio – CheckMat

3 – Maria Victoria Barboza de Santiago – Nova União

3 – Sa’idah Zeinab Durkee – Team Lloyd Irvin

Adult / Female / Purple / Open Class

1 – Mayara Monteiro Custódio – CheckMat

2 – Chloé McNally – Unity Jiu-jitsu

3 – Jessamine Jada Khan – Atos Jiu-Jitsu

3 – Maria Victoria Barboza de Santiago – Nova União