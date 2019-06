Mundial 2019: Marcus Buchecha x Leandro Lo e Bia Mesquita x Nathi de Jesus nas finais do absoluto

Share it

Depois de dois dias intensos com os melhores faixas coloridas do mundo, o Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF recebeu neste sábado, dia 1° de junho, sua primeira dose de ação na faixa-preta adulto, com as disputas das chaves de absoluto, no masculino e no feminino.

Após fortes emoções, foram definidos os finalistas que se encaram amanhã, dia 2 de junho, na disputa do ouro. No absoluto masculino, Marcus Buchecha (Checkmat) e Leandro Lo (NS Brotherhood) mais uma vez estarão na briga pelo título. Já feminino, Bia Mesquita (Gracie Humaitá) parte para tentar mais um ouro no aberto, enquanto Nathiely de Jesus (Rodrigo Pinheiro BJJ) terá a chance de conquistar pela primeira vez o título absoluto.

Para Leandro, o caminho até a final consistiu em três lutas, superando Gustavo Elias (Ribero JJ), finalizando Luiz Panza (Checkmat) no braço e em seguida batendo Keenan Cornelius (BJJ Globetrotters) na decisão. Para Buchecha, vitórias sobre Otávio Nalati, Felipe Preguiça e um WO sobre Fellipe Andrew (Zenith), lesionado após vencer nas quartas-de-finais, o colocaram na finalíssima.

Para Bia, sucessos sobre Mel Cueto (Zenith JJ), Venla Lukkonenn (Hilti BJJ) e Ana Carolina Vieira (GFTeam) deixaram a faixa-preta mais próxima do ouro. Já Nathiely teve que passar por Nicole Sullivan (Atos), Charlotte Von Baumgarten (Alliance) e Izadora Cristina (Qatar BJJ) para garantir a vaga na final do aberto.

