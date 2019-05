Mundial 2019: Rui Neto e Iasmim Casser brilham no absoluto faixa-azul

Share it

Muitas emoções e lutas de tirar o fôlego foram apresentadas nesse primeiro dia do Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF em 2019, realizado na última quinta-feira, dia 30 de maio. Nos tatames, além dos valentes faixas-brancas, tivemos os técnicos e sedentos faixas-azuis, nas divisões de masculino e feminino, em todos os pesos.

Dentre os campeões, os destaques do dia ficaram para Rui Neto (Alliance) e Iasmim Casser (Atos), que ficaram com o título maior do dia: o de campeão absoluto.

No masculino, a bola da vez foi Rui Neto. O pupilo de Isaque Bahiense não teve o melhor resultado na divisão de meio-pesados, ao morder a prata, mas o segundo lugar no peso não desanimou a fera. Depois de vencer três lutas duríssimas, Rui encarou a final do aberto contra o campeão do peso médio Enderson Almeida (GFTeam). A batalha foi dura, e Enderson esteve na frente por quase todo o duelo, mas numa explosão de ataque Rui conseguiu se livrar da guarda 50/50, quase pegar as costas, montar e estrangular pelo ouro absoluto.

No feminino, foi a vez de Iasmim garantir o ouro e os preciosos pontos para a Atos Jiu-Jitsu. A atleta dos irmãos Mendes já havia conquistado mais cedo o título do peso pesado sobre Clarissa Rocha (GFTeam), e no peso aberto voltou a encarar a adversária do peso na disputa do ouro. Para garantir o título duplo, Iasmim raspou e manteve o placar em 2 a 0 que a levou ao topo do pódio.

Confira abaixo os resultados do primeiro dia do Mundial da IBJJ

Adult / Male / Blue / Rooster

1 – Ermeson Sousa – Ares BJJ

2 – John Pablo Valotto De Lima – Cicero Costha Internacional

3 – Pablo Wilker Lopes Camara – Cassão Team

3 – Warly Antonio Jeronimo da Silva – GF Team

Adult / Male / Blue / Light-Feather

1 – Robin Bohlin – Atos Jiu-Jitsu

2 – Thalys de Oliveira Pontes – Cicero Costha Internacional

3 – Joao Victor Ribeiro – CheckMat

3 – Ramiro Campos Meirelles – Alliance

Adult / Male / Blue / Feather

1 – Adilson Junior Fernandes Monteiro – CheckMat

2 – Steven James DeWitt – Riis-Rosenberg Jiu-Jitsu

3 – Jason Alexander Dowser – Gracie Barra

3 – Jefferson Alves Goteu – CheckMat International

Adult / Male / Blue / Light

1 – Rafael Silveira Borges – Atos Jiu-Jitsu

2 – Luis Fernando De Souza Carvalho – GF Team

3 – Luca Germinario Ramaci – Renzo Gracie Ottawa

3 – Matheus Araujo – LEAD BJJ

Adult / Male / Blue / Middle

1 – Enderson Dias de Almeida – GF Team

2 – Leonardo Silveira Ferreira – Alliance

3 – Catriel Fernandes de Oliveira Rodrigues – GF Team

3 – Mawer Costa António – GF Team – B

Adult / Male / Blue / Medium-Heavy

1 – Steffen M. Banta – Soul Fighters BJJ

2 – Rui Alves Neto – Alliance

3 – Gabriel Thomaz Fagundes – Alliance

3 – Steven J Davis – Unity Jiu-jitsu

Adult / Male / Blue / Heavy

1 – Guilherme Carmo Cypriano – Cicero Costha Internacional

2 – Elder Alexander Cruz – CheckMat

3 – Lucas Valentim Alves Montalvão – GF Team

3 – Luccas Lira Costa – Halavanca BJJ Brasil

Adult / Male / Blue / Super-Heavy

1 – Matheus de Menezes Ferreira Marely – Atos Jiu-Jitsu

2 – Helder Jose Rodrigues Júnior – Qatar BJJ

3 – Gabriel Sergio Campos Bello – GF Team

3 – Valdir Moraes Rodrigues Junior – Alliance

Adult / Male / Blue / Ultra-Heavy

1 – Anton Dmitrakov – Strela Team

2 – Nsima Abasi Inyang – Cassio Werneck BJJ

3 – Chad Wesley Smith – Gracie Barra

3 – Hasan Hazime Raad – Nova União

Adult / Male / Blue / Open Class

1 – Rui Alves Neto – Alliance

2 – Enderson Dias de Almeida – GF Team

3 – Anton Dmitrakov – Strela Team

3 – Rafael Silveira Borges – Atos Jiu-Jitsu

Adult / Female / Blue / Rooster

1 – Roberta Medeiros – Alliance

2 – Kazia Lecker – One Jiu-Jitsu USA

3 – Ly Nguyen – Australia ASBJJ

3 – Maureen Ramirez – Undisputed Tucson

Adult / Female / Blue / Light-Feather

1 – Madison Lucille Wolfe – Soul Fighters BJJ

2 – An-an Chang – LEAD BJJ

3 – Adriana Gamarra Valle – Atos Jiu-Jitsu

3 – Ana Mayordomo – Easton BJJ

Adult / Female / Blue / Feather

1 – Constance Lien – Evolve MMA

2 – Jaine da Silva Fragoso – GF Team

3 – Astrid Scholin – Frontline Academy

3 – Jasmine Wilson – Gracie Humaita

Adult / Female / Blue / Light

1 – Emily Pakulski – Unity Jiu-jitsu

2 – Stephanie Torres Jangelni – G13 BJJ

3 – Blanca Macedo – Nova União

3 – Maria Eduarda Cabral de Souza – GF Team

Adult / Female / Blue / Middle

1 – Aurélie LE Vern – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Laurie Berger – Atos Jiu-Jitsu

3 – Danielle Baron – Alliance

3 – Larissa Martins dos Santos – Alliance

Adult / Female / Blue / Medium-Heavy

1 – Katrina Schmale – SBG Drayton Valley

2 – Cecilie Maria Bolander – Frontline Academy

3 – Jolinne Dagenais – Renzo Gracie Ottawa

3 – Maria Carolina Barón Vicentini – BARBOSA JIU-JITSU

Adult / Female / Blue / Heavy

1 – Iasmim Casser da Silva – Atos Jiu-Jitsu

2 – Clarissa Pereira da Silva Rocha – GF Team

3 – Danielle R Walker – GF Team

3 – Maria Victoria Villa – Savarese Brazilian Jiu-Jitsu Academy

Adult / Female / Blue / Super-Heavy

1 – Mikaela Barros de Lima – GF Team

2 – Emily Cheyenne Valks – NS Brotherhood International

3 – Erin Quillen – CheckMat

3 – Isabel Amory Costa – Team Lloyd Irvin

Adult / Female / Blue / Open Class

1 – Iasmim Casser da Silva – Atos Jiu-Jitsu

2 – Clarissa Pereira da Silva Rocha – GF Team

3 – Aurélie LE Vern – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Larissa Martins dos Santos – Alliance