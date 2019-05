Share it

Professores experientes do cenário nacional e internacional comentaram, a pedido de GRACIEMAG, a nova política da IBJJF/CBJJ ao pagar premiações em dinheiro para os faixas-pretas na divisão de adultos.

Craques campeões mundiais como Leandro Lo, Xande Ribeiro, Michael Langhi e Caio Terra, juntamente com faixas-pretas de expressão no cenário e do astro do UFC Demian Maia deram opiniões diversas sobre o assunto.

Confira no vídeo abaixo!