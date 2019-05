IBJJF lista melhores da temporada 2018/2019, com Lucas Hulk e Cláudia Do Val no topo

Share it

O Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF, que rola todo ano em meados de maio e junho, marca não só a chegada das maiores feras do Jiu-Jitsu à Califórnia, mas também o fim da temporada do Jiu-Jitsu e o início de uma nova etapa. Todo ano, antes do Mundial, os melhores atletas da federação, de acordo com seu acúmulo de pontos em eventos oficiais, são premiados.

Nesta temporada que se encerra, começada após o Mundial de 2018 e que chegou ao fim com o início do evento de 2019, tivemos dois nomes de destaque na faixa-preta adulto. Lucas Hulk, atleta da Atos, faturou o topo do pódio no masculino, com títulos importantes como o Mundial de 2018 e o Pan, para embalar seus pontos. Já no feminino, Cláudia do Val, da De la Riva, era favorita ao topo do ranking, ao participar da maioria dos eventos da IBJJF pelo mundo, entre torneios nacionais, opens e etc.

Nas disputas por equipes, a Gracie Barra levou a melhor no geral, enquanto a Alliance ficou com o primeiro lugar no Grand Slam, com melhor pontuação no somatório dos principais torneios da temporada (Mundial, Europeu, Pan e Brasileiro).

Confira nas imagens abaixo os melhores colocados em cada categoria!