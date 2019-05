Vídeo: Matheus Nicolau explica detalhe de Léo Santos para finalizar no Future FC 5

Share it

O Future FC 5, realizado no último final de semana, em São Paulo, contou com a disputa de seu primeiro cinturão na divisão peso-mosca, na luta principal do evento, mas foi na luta coprincipal, na categoria dos galos, que o fã de Jiu-Jitsu pode aproveitar uma bela finalização executada por Matheus Nicolau. A técnica gerou dúvida, já que o ataque no triângulo de mão ficou escondido no ângulo da câmera, mas o faixa-preta de Aldo Caveirinha explicou que a posição tem um detalhe especial.

O duelo corria com domínio do ex-atleta do UFC sobre Alan Gabriel, mas foi com a finalização que Matheus liquidou a fatura. O triângulo de mão nunca foi sua posição forte, por conta dos braços um pouco curtos, mas um macete ensinado por Léo Santos, veterano faixa-preta da Nova União, trouxe o ajuste certo para finalizar nesse tipo de oportunidade.

“É até engraçado como eu comecei a fazer essa posição, porque ela não foi ensinada diretamente a mim”, explicou Matheus. “Vi o Léo Santos ensinando essa posição para alguém na academia no final do treino, essa variação do triângulo de mão. No triângulo de mão, você tem que estar com a pegada parecida com a de um mata-leão, sua mão vai na junta do seu bíceps com seu antebraço. Como eu tenho o braço um pouco curto, não é muito fácil encaixar o triângulo de mão. Quando eu vi ele ensinando esse detalhe, com a pegada mão com mão, eu achei interessante, porque o triângulo de mão eu não conseguia fazer muito bem. Depois o Léo ensinou diretamente para mim, comecei a fazer nos treinos e deu certo.

“A primeira vez que eu usei esse estrangulamento numa luta foi contra o Bruno Korea, no UFC, e até então eu nem sabia que ela tinha um nome. Fui descobrir que chamam de japanese necktie porque as pessoas começaram a comentar depois da luta, e se não me engano, foi a primeira vez que foi usada no UFC.”

Confira no vídeo abaixo a luta completa de Matheus Nicolau e a finalização executada no Future FC!

Future FC 5

24 de maio de 2019

Centro Universitário Ítalo Brasileiro, São Paulo-SP

Adriano Ramos finalizou Elton Alves com um mata-leão aos 3m57s do R2

Matheus Nicolau finalizou Alan Gabriel Tilico com um triângulo de mão a 1m18s do R1

Bruce Souto venceu Willian Cilli por decisão majoritária (28-28, 29-27 e 29-27)

Elismar Carrasco venceu Antônio Buiu por nocaute aos 4m35s do R3

Ariane Sorriso venceu Ketlen Souza por nocaute técnico aos 3m53s do R3

Edilceu Para-Raio venceu Welington Kakaroto por desistência aos 1m09s do R3

Vanessa Melo venceu Mariana Morais por decisão dividida (30-27, 28-29 e 30-27)

Taigro Costa finalizou Claudio Marcelino com um mata-leão aos 4m32s do R3

Flavio Queiroz venceu Elvis Iron por nocaute técnico aos 2m45s do R1

Rander Junior finalizou Antônio Paulo Nego com um mata-leão aos 2m11s do R1

Bruno Viana finalizou Maicon Miller com uma guilhotina aos 2m04s do R1

Magnus Kelly venceu Luan Oliveira por nocaute técnico aos 2m00s do R1

Augusto Abdias venceu Alan Francis por decisão unânime (30-27, 29-28 e 29-28)