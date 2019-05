Shane Hill-Taylor está fora do Mundial 2019 após emergência médica; entenda

Share it

Atual campeão mundial no peso-pena, quarto americano a alcançar o feito no adulto faixa-preta (Após BJ Penn, Rafael Lovato e Michael Musumeci) e um dos favoritos ao título deste ano, Shane Jamil Hill-Taylor está fora do Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF, que acontece entre os dias 30 de maio e 2 de junho, em Long Beach, na Califa.

Inscrito no campeonato, Jamil foi encaminhado ao hospital para realizar uma operação de emergência por conta de uma apendicite, quadro clínico que tirou o craque da disputa. As informações são do Flograppling.com.

Com a ausência de Jamil, nomes já inscritos como Leonardo “Cascão”, Kennedy Maciel, Gianni Grippo, Marcio Andre e o jovem Matheus Gabriel disparam como favoritos à conquista do título mundial no peso-pena. E para você, amigo leitor, quem ficará com a coroa nesta divisão? Poste nos comentários!

A cobertura do Mundial de Jiu-Jitsu 2019 é um oferecimento das nossas parceiras

