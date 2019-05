A top model que venceu anorexia, cigarro e depressão com treinos de Jiu-Jitsu

Share it

Com 1,80m de altura, corpo esbelto e atributos dignos das mais famosas top models do mundo, Hadassa Mariano teria caminho certo nas passarelas, mas o Jiu-Jitsu conquistou a bela moça, noiva do nosso GMI Arthur Turô da Gracie Barra Vila Prudente, e a história mudou de figura.

Curiosa sobre a arte suave desde muito jovem, Hadassa foi repelida dos tatames com discursos clássicos, como “você é tão feminina”, ou “mas tão magrinha assim”, e o ballet acabou sendo a atividade física da modelo por um tempo. Logo cedo, aos 12 anos de idade, iniciou a carreira profissionalmente, com fotos e desfiles. Gravou algumas campanhas e foi modelo de prova para marcas famosas.

Contudo, ao passar por um choque na sua vida pessoal, acompanhando de perto o tratamento de sua mãe contra um câncer, especialistas indicaram uma mudança de ares a Hadassa. Ela havia passado no casting para desfilar uma temporada no Japão, mas estava em quadro complicado, com apenas 46kg, IMC baixíssimo para sua altura e com muita perda de massa magra. Naquele momento, Hadassa sabia bem onde deveria apostar suas fichas, mas o início não foi fácil.

“Estava com uma séria depressão, passava dias sem comer e fumava bastante”, lembrou Hadassa. “Somente após oito anos consegui recuperar o corpo saudável, parar de fumar e equilibrar a depressão, isso graças a todas as vezes que cumprimento o dojo após terminar um treino de Jiu-Jitsu.”

“Dois meses antes de pisar no tatame pela primeira vez tive um piora no quadro de depressão. O Jiu-Jitsu me salvou desde o primeiro nó na faixa. Hoje, ao me deparar com qualquer dificuldade, eu olho, respiro e começo a traçar uma estratégia com o mesmo desconforto e pressão de quando estou em uma defesa desfavorável em um treino, esperando o momento certo de agir.”

