Pesos pesados de elite integram o King of Mats, no Abu Dhabi Grand Slam Moscou

Share it

A primeira parada do Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro Tour 2019/2020 está marcada para 15 a 16 de junho, em Moscou. O Abu Dhabi Grand Slam e o Abu Dhabi King of Mats trarão para a Rússia alguns dos melhores competidores de Jiu-Jitsu do mundo. Em 15 de junho, a quinta edição do King of Mats contará com dez dos mais talentosos faixas-pretas de hoje.

A lista inclui recentes campeões do Abu Dhabi World Pro 2019, assim como campeões de etapas do Grand Slam. São eles: Rudson Mateus (Brasil), Kaynan Duarte (Brasil), João Gabriel Rocha (Brasil), Gutemberg Pereira (Brasil); Gustavo Batista (Brasil), Jackson Sousa (Brasil), Gerard Labinski (Polônia), Igor Silva (Brasil), Adam Wardzinski (Polônia), Donghwa Choi (Coréia do Sul).

Lançado durante o Abu Dhabi World Pro 2018, o King of Mats introduziu um novo e excitante formato de competição. Os atletas são divididos em dois grupos de cinco, nos quais os competidores lutam entre si dentro de seus grupos em quatro rodadas de duas lutas. No final da fase de grupos, os dois atletas com as melhores campanhas de cada grupo avançam para as semifinais, para disputar uma vaga na final. O evento termina com a disputa de terceiro lugar e a final. Todas as disputas têm duração de seis minutos, o que garante uma ação ininterrupta e uma alta taxa de finalizações.

O King of Mats entra na temporada 2019/2020 depois de quatro edições bem sucedidas na temporada passada. A divisão dos pesos pesados ​​entrará em ação novamente após sua última realização, em setembro de 2018, em Los Angeles, EUA, que terminou com Erberth Santos conquistando o título.

A temporada 2019/2020 da AJP Tour está em pleno andamento com eventos em todo o mundo em quase todos os finais de semana. O Abu Dhabi Grand Slam de Moscou é o primeiro grande evento, e acontece nos dias 15 a 16 de junho, na Arena Triumph. O período de inscrição termina em 11 de junho. Acesse ajptour.com para mais informações.

(Fonte: Assessoria de imprensa)