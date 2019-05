Mundial de Jiu-Jitsu 2019: Confira os destaques inscritos na faixa-preta

Share it

É chegada a hora da Pirâmide de Long Beach tremer! O Mundial de Jiu-Jitsu 2019, a ser realizado entre os dias 30 de maio e 2 de junho, já se tornou histórico antes mesmo de sua realização. Pela primeira vez desde a criação da IBJJF, o torneio de maior expressão da arte suave internacional terá premiação para suas principais estrelas, a elite da faixa-preta na divisão de adultos.

E, como era de se esperar, todos os maiores cascas-grossas desta geração, e alguns veteranos com gás de sobra, entraram na briga pelos prêmios que podem chegar a 10 mil dólares! Divisões de masculino e feminino nunca estiveram tão lotadas, e GRACIEMAG mergulhou na lista para trazer a você, nobre leitor, os destaques de cada categoria.

Destaque para a divisão de pesos-galos, que além da surpreendente volta de Bruno Malfacine (dez vezes campeão dos galos) após sua aposentadoria, e da mudança de última hora do bicampeão peso-pluma Michael Musumeci para a divisão de galos, tem ainda na categoria o bicampeão Caio Terra, além do veterano e também bicampeão Omar Salum e do campeão mundial Felipe Costa.

Nas demais divisões, campeões mundiais do calibre de Paulo Miyao, Shane Hill-Taylor, Lucas Lepri, Michael Langhi, Isaque Bahiense, Claudio Calasans, Gabriel Arges, Otávio Sousa, Felipe Preguiça, Leandro Lo, Nicholas Meregali, Mahamed Aly, Rodrigo Cavaca e Marcus Buchecha, além de Rikako Yuasa, Talita Alencar, Gezary Matuda, Amanda Monteiro, Karen Antunes, Ana Carolina Schmitt, Bia Mesquita, Ana Carolina Vieira, Luanna Alzuguir, Talita Treta, Nathiely de Jesus Fernanda Mazzelli e Claudia Do Val partem para buscar mais um ouro na Califa, enquanto novas caras sedentas pela maior glória da arte suave tentam seu espaço no hall de campeões.

Confira abaixo a lista completa de destaques e poste nos comentários suas apostas de campeões no peso e também no absoluto!

A cobertura do Mundial de Jiu-Jitsu 2019 é um oferecimento das nossas parceiras

@kamikaze.sports e @keiko_sports

PRETA / Adulto / Masculino / Galo Alliance Bruno Malfacine Atos Jiu-Jitsu Cleber “Clandestino” Brasa Felipe Costa Brasa CTA Caio Terra Brasa CTA Tomoyuki Hashimoto Caio Terra Association Michael Musumeci GF Team Bebeto Oliveira Gracie Humaita Omar Salum Qatar BJJ Rodnei Junior Soul Fighters BJJ David Herrera Junior Tri-Force Jiu-Jitsu Koji Shibamoto Tri-Force Jiu-Jitsu Nobuhiro Sawada

PRETA / Adulto / Masculino / Pluma Atos Jiu-Jitsu Pablo Mantovani Dutra Cicero Costha Internacional Hiago George Cicero Costha Internacional João Miyao Cicero Costha Internacional José Tiago Cicero Costha Internacional Paulo Miyao GF Team Fernando de Jesus Nova União Alexssandro Sodré ZR Team Association Gabriel Sousa

PRETA / Adulto / Masculino / Pena Alliance Gianni Grippo Alliance Isaac Doederlein Alliance International João Paulo Neto Alliance Los Angeles Kennedy Maciel Ares BJJ Osvaldo “Quexinho” Moizinho Ares BJJ Samir Chantre Atos Jiu-Jitsu Rafael Mansur Brazilian Top Team Int. Leonardo “Cascão” Saggioro CheckMat Matheus Gabriel Nova União Marcio Andre Qatar BJJ Brasil Luciano Queiroz Team Lloyd Irvin Shane Jamil Hill-Taylor

PRETA / Adulto / Masculino / Leve Alliance Lucas Lepri Alliance Michael Langhi Alliance International Jhonny Loureiro Alliance Jiu-Jitsu Victor Genovesi Atos Jiu-Jitsu Leonardo Lara CheckMat Renato Canuto CT MR Ygor Rodrigues Easton BJJ John Combs GF Team Jacob Williams Mackenzie Gracie Barra Victor Silverio Santos Ribeiro Jiu-Jitsu Yan “Pica-Pau” Unity Jiu-jitsu Levi Jones-Leary ZR Team Lucas Rocha

PRETA / Adulto / Masculino / Médio Alliance Isaque Bahiense Alliance Marcos Tinoco Atos Jiu-Jitsu JT Torres Atos Jiu-Jitsu Michael Liera Jr. Atos JJ International Claudio Calasans Atos JJ USA Rodrigo Caporal GF Team Dante Leon GF Team Jaime Canuto Gracie Barra Gabriel Arges Gracie Barra Otavio Sousa Gracie Barra JJ Servio Tulio KMR BJJ KIMURA Tommy Langaker R1NG BJJ Lucas Valle Rodrigo Pinheiro BJJ Manuel Ribamar Soul Fighters BJJ Hugo Marques Team Lloyd Irvin DJ Jackson Unity Jiu-jitsu Felipinho Cesar

PRETA / Adulto / Masculino / Meio-Pesado Alliance Matheus Diniz Alliance Renato Cardoso Alliance International Matheus Spirandeli Alliance International Tarsis Humphreys Alliance Jiu-Jitsu Matheus Godoy Atos Jiu-Jitsu Gustavo Batista Atos Jiu-Jitsu Lucas “Hulk” Barbosa Brasa CTA Rudson Mateus CheckMat Gabriel “Todd” Almeida Gracie Barra Felipe “Preguiça” Pena Soul Fighters BJJ Ruan Oliveira Unity Jiu-jitsu Devhonte Johnson Unity Jiu-jitsu Murilo Santana

PRETA / Adulto / Masculino / Pesado Alliance Dimitrius Souza Alliance Vinicius “Trator” Ferreira Alliance International Fernando Reis Atos Jiu-Jitsu Kaynan Duarte BJJ Globetrotters Keenan Cornelius CheckMat Adam Wardzinski CheckMat Arnaldo Maidana CheckMat Jackson Sousa GF Team Patrick Gaudio Gracie Barra Fellipe Trovo Ns Brotherhood Gerard Labinski Ns Brotherhood Leandro Lo Team Lloyd Irvin Tim Spriggs

PRETA / Adulto / Masculino / Super Pesado Alliance Nicholas Meregali Atos Jiu-Jitsu Helton Jose Junior Atos Jiu-Jitsu Rafael Vasconcelos CheckMat Luiz Panza GF Team Gutemberg Pereira Ns Brotherhood Igor “Tigrão” Schneider Ribeiro Jiu-Jitsu James Puopolo Soul Fighters BJJ Tanner Rice Team Lloyd Irvin Mahamed Aly Yemaso JJ Eliot Kelly Zenith BJJ Fellipe Andrew Zenith BJJ Rodrigo Cavaca

PRETA / Adulto / Masculino / Pesadíssimo CheckMat Marcus Almeida “Buchecha” GF Team Max Gimenis GF Team Ricardo Evangelista Qatar BJJ Victor Honório Soul Fighters BJJ João Gabriel Rocha Team Lloyd Irvin Duzão Lopes Team Lloyd Irvin Otavio Nalati

PRETA / Adulto / Feminino / Galo Flow Serena Gabrielli GF Team Mayssa Bastos GF Team Thamires Aquino Paraestra Shinagawa Rikako Yuasa

PRETA / Adulto / Feminino / Pluma Alliance Talita Alencar American Top Team Gezary Matuda Brasa CTA Kristina Barlaan Brasa CTA Tammi Musumeci GF Team Amanda Monteiro

PRETA / Adulto / Feminino / Pena Atos Jiu-Jitsu Bia Basilio CheckMat Karen Antunes ECJJA Ffion Davies Gracie Humaita Larissa Campos Carvalho Nova União Ana Carolina Schmitt

PRETA / Adulto / Feminino / Leve Alliance International Erin Herle Alliance International Mayra Mazza CheckMat Catherine Perret Gracie Humaita Bia Mesquita Gracie Humaita Gabrielle McComb

PRETA / Adulto / Feminino / Médio Alliance Renata Marinho Brazil 021 Hannette Staack CheckMat Raquel Canuto CheckMat Samantha Cook GF Team Ana Carolina Vieira Soul Fighters BJJ Jessica Swanson

PRETA / Adulto / Feminino / Meio-Pesado Alliance Luanna Alzuguir Atos Jiu-Jitsu Luiza Monteiro GF Team Rafaela Bertolot Gracie Barra Andressa Cintra Ryan Gracie Team Sábatha Laís

PRETA / Adulto / Feminino / Pesado Mako Team Paris Claire-France Thevenon Ns Brotherhood Talita “Treta” Nogueira Qatar BJJ Brasil Izadora Cristina Rodrigo Pinheiro BJJ Nathiely de Jesus Striker JJ Fernanda Mazzelli