Elton Alves e Adriano Ramos confirmam disputa de cinturão no Future FC 5

Disputa de cinturão confirmada no Future FC 5, marcado para esta sexta-feira, no Centro Universitário Ítalo Brasileiro, em São Paulo-SP. Postulantes ao título peso-mosca, Adriano Ramos e Elton Alves bateram abaixo do limite da categoria, com 56,2kg e 56,6kg, respectivamente.

Do card inteiro, apenas a peso-mosca Ketlen Esquentadinha ultrapassou o limite de sua categoria, com 53,3kg, 700g acima do tolerado na divisão. Sua luta está confirmada, mas ela terá que ceder 20% de sua bolsa para a adversaria, Ariane Sorriso.

Uma das estrelas do card, o peso-galo Matheus Nicolau não teve problemas para atingir o limite de sua categoria, batendo 61,6kg. Seu adversário, Alan Gabriel Tilico, também passou com sucesso pela balança, com 61,7kg.

Card principal do Future FC 6 definido

O público votou pelo aplicativo do Future FC e o card principal da 6ª edição, marcada para o dia 28 de junho, em São Paulo, está formado. Além da luta principal, entre os invictos Edson Pânico e Gabriel Marretinha, que vale o cinturão dos meio-médios, o evento ainda terá o ex-UFC Kevin Souza, e John Allan, participante do Dana White Contender Series Brasil. Confira tudo no site oficial.

Confira abaixo o card desta sexta-feira:

Future FC 5

Centro Universitário Ítalo Brasileiro

Sexta-feira, 24 de maio de 2019

Elton Alves (56,2kg) x Adriano Ramos (56,6kg)

Matheus Nicolau (61,6kg) x Alan Gabriel Tilico (61,7kg)

Willian Cilli (77,1kg) x Bruce Souto (77,1kg)

Antônio Carlos Buiú (66,2kg) x Elismar Carrasco (66kg)

Ariane Sorriso (52,4kg) x Ketlen Esquentadinha (53,3)*

Edilceu Para-Raio (57,2) x Wellington Kakaroto (57kg)

Vanessa Melo (61,6kg) x Mariana Morais (61,7kg)

Taigro Costa (61,5kg) x Claudio Marcelino (61,3kg)

Flavio Queiroz (56,6kg) x Elvis Iron (56,6kg)

Antônio Paulo Nego (70,4kg) x Rander Junio (70,4kg)

Bruno Viana (66,3kg) x Maicon Miller (66,2kg)

Magnus Kelly (70,2kg) x Luan Oliveira (70,5kg)

Alan Francis (70,7kg) x Augusto Abdias (70,8kg)

*Ketlen Souza excedeu o peso em 700g e teve que ceder 20% da bolsa para a adversária