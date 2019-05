TBT: relembre o primeiro encontro de Roger Gracie e Ronaldo Jacaré no Mundial de Jiu-Jitsu

Share it

E você, leitor torcedor? Já está no clima do Mundial de Jiu-Jitsu, que começa daqui a uma semana?

Para esquentar os motores para nossa cobertura, relembramos nesta quinta-feira o primeiro encontro de dois ídolos máximos da arte suave, Roger Gracie e Ronaldo Jacaré, no Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF em 2002.

Eram outros tempos: nos tatames, o patrocínio da Oi telefonia. Na cintura dos craques, a faixa-marrom – e olha que Ronaldo Jacaré, conhecido dos nossos leitores desde a faixa-roxa, lutava pela Gracie Barra, devido à parceria da sua Asle com a GB à época. Mas nenhum dos dois sequer cogitou fechar e decidir no par ou ímpar, para deleite dos espectadores.

A final do absoluto marrom foi tão eletrizante que, para muitos, foi a melhor luta do evento, no Tijuca Tênis Clube. Confira!