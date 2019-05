Lute para finalizar! É o que ensina o GMI Rômulo “Caju” Azevedo

Share it

Sempre com grandes nomes, o nosso time GMI acaba de ser reforçado. Rômulo “Caju” Azevedo, competidor casca-grossa com quase 10 anos de experiência como faixa-preta, integra nosso seleto grupo de academias associadas com a Caju Jiu-Jitsu Academy, localizada no bairro de Santa Rosa, em Niterói.

Conhecido por seu estilo agressivo e técnico nos torneios, Rômulo traz toda sua essência para as aulas da Caju JJA, sempre com o que há de melhor no ensino do Jiu-Jitsu, abrangendo desde técnicas de competição até as clássicas lições de defesa pessoal. Ao seu lado na empreitada, o faixa-preta Marcelo Azevedo também deixa aos alunos seu conhecimento da arte suave em aulas caprichadas.

Para conhecer um pouco do que é ensinado na Caju Jiu-Jitsu Academy, confira no vídeo abaixo alguns lances do professor Rômulo Caju em ação!

Caju Jiu-Jitsu Academy

Rua Geraldo Martins, 134

Santa Rosa, Niterói

# 21 3254-5286 / 21 99110-4074

cajujjacademy@gmail.com

www.cajujjacademy.com

Instagram: @cajujjacademy

facebook.com/cajujjacademy