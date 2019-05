Aula completa: Drill de quedas e ataque da guarda aberta com Marcos Schubert

Share it

Nosso time GMI é repleto de professores mais do que capacitados, e para que você, ilustre leitor, tenha ideia do que estamos falando, separamos hoje uma aula detalhada da nossa afiliada Schubert Jiu-Jitsu, de Curitiba.

Comandada pelo líder da equipe, o professor Marcos Schubert, a aula consistiu em aquecimento, drill para quedas e posição, no qual o guardeiro ataca da guarda aberta com um estrangulamento. Todos os detalhes da aula estão no vídeo, e você pode acompanhar como se estivesse presente, na aula do faixa-preta Marcos Schubert.

Confira no vídeo abaixo!

Schubert Jiu-Jitsu Brasil

Sede Social Clube Combate Barreirinha Futebol Clube

Rua Professor Leonardo Cobbe, 02, Barreirinha, Curitiba

# (41) 3013-1771 / 9950-5026

schubertbjj@gmail.com

www.schubertbjj.com