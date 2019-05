Horlando Monteiro e Cláudia do Val faturam ouro duplo no Salvador Open

Share it

Último open brasileiro antes do Mundial da IBJJF, o Salvador Open já se tornou garantia de casa lotada todos os anos. Realizado no ginásio poliesportivo de Cajazeiras, nos dias 18 e 19 de maio, o evento teve dois craques conhecidos do cenário internacional reinando no topo do pódio na faixa-preta adulto.

Horlando Monteiro e Cláudia do Val foram os nomes do dia, vencendo não só em suas respectivas categorias de peso cono no absoluto, além de outras feras que somaram pontos importantes nesta reta final do ranking da IBJJF.

Para Horlando, a consagração veio após lutar cinco vezes e finalizar todas as suas lutas, primeiro para faturar o título no peso pesado, ao pegar Johnatan Correia (Luis Paulo JJ) na final, e em seguida no absoluto, finalizando Carlos Passos (Nova União) pelo título.

No feminino, sem adversárias no meio-pesado, Cláudia do Val ficou apenas com os duelos no absoluto, e venceu Líbia Gonçalves (Natural Kombat) na disputa que garantiu seu ouro duplo.

Confira abaixo os resultados completos na faixa-preta!

Adulto / Masculino / Preta / Pluma

1 – Rodrigo Yoshimi Oiye – BARBOSA JIU-JITSU

2 – Francisco Maciel de Sousa – GF Team

3 – Raniel Moreira do Nascimento – Luiz Paulo Jiu-Jitsu

Adulto / Masculino / Preta / Pena

1 – Luciano Queiroz de Araujo – Qatar BJJ Brasil

2 – Jefferson Henrique Gomes Teodoro – ZR Team Association

3 – Diego Kalil Senna – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Tiago Oliveira Marinho – GF Team

Adulto / Masculino / Preta / Leve

1 – Guilherme Guimaraes Borges Olimpio da Rocha – ZR Team Association

2 – Victor Otoniel Nunes Moraes – PSLPB Cicero Costha

3 – Deyvid Santos Matos – Coalizão Jiu-Jitsu

3 – João Humberto Alves Ribeiro – Ribeiro Jiu-Jitsu

Adulto / Masculino / Preta / Médio

1 – Romario Gomes Teodoro – ZR Team Association

2 – Francisco Cuneo – Lotus Club International

3 – Alexandre Cavalieri Gomes da Silva – Alliance

3 – Alisson Ferraz de Oliveira – Gracie Barra

Adulto / Masculino / Preta / Meio-Pesado

1 – Servio Tulio Cardoso Guimarães Junqueira – Gracie Barra

2 – William Martins Morais de Lima – ZR Team Association

3 – Luis Ferlin Lopes Silva – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Maikon Vinicius Souza Gomes – Pascoal Júnior Jiu-Jitsu

Adulto / Masculino / Preta / Pesado

1 – Horlando de Jesus Monteiro – KMR BJJ KIMURA

2 – Jonathan Leonardo Correia – Luiz Paulo Jiu-Jitsu

3 – Danillo José Vieira Guimarães – Gracie Barra

Adulto / Masculino / Preta / Super Pesado

1 – Hugo Leonardo B. Ferreira da Silva – ZR Team Association

2 – Paulo Otavio Dantas Da Costa Silva – Zenith BJJ

3 – Marcos Anthony de Brito Sousa – Delta Gold Team Oficial

3 – Rafael Vasconcelos Alves – USGO – JJ

Adulto / Masculino / Preta / Pesadíssimo

1 – Renan Marcel Rodrigues Vieira – Ns Brotherhood

2 – Edson Conceição Gama Filho – Kronos BJJ

3 – Wilson Bueno de Moraes Júnior – CheckMat

Adulto / Masculino / Preta / Absoluto Único

1 – Horlando de Jesus Monteiro – KMR BJJ KIMURA

2 – Carlos Passos Junior – Nova União

3 – Luis Ferlin Lopes Silva – Ribeiro Jiu-Jitsu