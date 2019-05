Rafael Dos Anjos finaliza com o Jiu-Jitsu e lidera festa brasuca no UFC Rochester

Share it

Com seis brasileiros em ação e quatro finalizações executadas com maestria no card, o UFC Rochester, realizado nesse sábado, dia 18 de maio, foi um prato cheio para os fãs de Jiu-Jitsu. O evento, realizado na Blue Cross Arena em Nova York, teve no duelo principal o ex-campeão peso leve Rafael dos Anjos, que conquistou mais uma vitória na divisão de meio-médios, desta vez sobre o perigoso Kevin Lee.

Forte no jogo de grades e quedas, Kevin Lee entrou para lutar com a estratégia traçada de pontuar na média distância, encurtar para prender Rafael na grade e garantir os cinco rounds, jogando no erro do brasileiro. Contudo, o plano do americano não saiu como o esperado. Com ataques fortes de estrangulamento e quedas precisas, o brasileiro não deixou barato as investidas de Kevin, e guardou para o fim o trunfo que valeria a vitória.

Já no quarto assalto, em entrada de Kevin Lee para tentar derrubar e recuperar pontos valiosos para uma contagem final, Rafael conseguiu afundar o adversário e girar, terminando no controle por cima. Kevin esticou o braço para tentar escapar, e Rafael mergulhou de cabeça para travar o kata-gatame que finalizaria o americano.

Ainda no card, apesar do tropeço de Antônio Cara de Sapato na luta coprincipal, superado por Ian Heinisch na decisão dos jurados, outros quatro brasileiros saíram vitoriosos: Vicente Luque mostrou experiência, aguentou o tranco de Derrick Krantz e venceu por nocaute técnico; Charles Do Bronx não precisou usar o Jiu-Jitsu para bater Nick Lentz pela terceira vez, em seu primeiro nocaute no UFC; Davi Ramos abusou do controle da arte suave para dominar Austin Hubbard por três assaltos; e o “paraense voador” Michel Pereira, que estrou no UFC com o pé direito, ao aplicar uma joelhada voadora e terminar com belo soco seu combate contra Danny Roberts, logo no primeiro assalto, garantindo um debute de sucesso e o bônus de desempenho do UFC, de 50 mil dólares.

Confira abaixo os resultados completos!

UFC Fight Night: Dos Anjos x Lee

Rochester, Nova York, EUA

18 de maio de 2019

Rafael dos Anjos finalizou Kevin Lee no kata-gatame aos 3min47s do R4

Ian Heinisch venceu Antônio Cara de Sapato na decisão unânime dos jurados

Felicia Spencer finalizou Megan Anderson no mata-leão aos 3min24s do R1

Vicente Luque venceu Derrick Krantz por nocaute técnico aos 3min52s do R1

Charles do Bronx venceu Nik Lentz por nocaute técnico aos 2min11s do R2

Davi Ramos venceu Austin Hubbard na decisão unânime dos jurados

Card preliminar

Aspen Ladd venceu Sijara Eubanks na decisão unânime dos jurados

Desmond Green venceu Charles Jourdain na decisão unânime dos jurados

Michel Pereira venceu Danny Roberts por nocaute técnico a 1min47s do R1

Grant Dawson finalizou Mike Trizano no mata-leão aos 2min27s do R2

Ed Herman venceu Patrick Cummins por nocaute técnico aos 3min39s do R1

Zak Cummings finalizou Trevin Giles na guilhotina aos 4min01s do R3

Julio Arce nocauteou Julian Erosa a 1min49s do R3