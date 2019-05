Vídeo: Rafael dos Anjos analisa desafio em cinco rounds no UFC Rochester

Share it

Ex-campeão dos pesos leves, hoje em empreitada entre os meio-médios, Rafael dos Anjos terá um novo desafio neste sábado, dia 18 de maio, no UFC Rochester. O card, exibido ao vivo pelo Combate a partir das 18 horas, será encabeçado pelo brasileiro contra Kevin Lee, em duelo que promete uma verdadeira guerra.

Apesar de ter apenas duas finalizações no Ultimate, Rafael vem de base forte no Jiu-Jitsu, com treinos recentes com uma seleção de cascas-grossas na Gracie Barra. Nunca finalizado no MMA, Rafael entra com vantagem sobre Kevin Lee, que tem a maior parte dos seus sucessos com ações no solo, precedidas por suas investidas em quedas de wrestling.

O brasileiro analisou, em papo com a produção do UFC, os detalhes do seu duelo de cinco assaltos contra Kevin Lee, que promete sacudir o card deste sábado, que conta ainda com alguns nomes de peso do Jiu-Jitsu entrando em ação no Ultimate: Antônio Cara de Sapato, Charles do Bronx, Davi Ramos e Vicente Luque.

Confira as declarações do ex-campeão no vídeo abaixo!

UFC Fight Night: Dos Anjos x Lee

Rochester, EUA

18 de maio de 2019

Rafael dos Anjos x Kevin Lee

Antônio Cara de Sapato x Ian Heinisch

Megan Anderson x Felicia Spencer

Vicente Luque x Derrick Krantz

Charles do Bronx x Nik Lentz

Davi Ramos x Austin Hubbard

Card preliminar

Aspen Ladd x Sijara Eubanks

Desmond Green x Charles Jourdai

Michel Pereira x Danny Roberts

Mike Trizano x Grant Dawson

Patrick Cummins x Ed Herman

Zak Cummings x Trevin Giles

Julio Arce x Julian Erosa