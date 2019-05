Share it

Campeões no Brasileiro de Jiu-Jitsu 2019, fechando o master 2 peso leve lado a lado, nossos GMIs Cláudio Caloquinha e Sérgio Benini aproveitaram o embalo do ouro para dividir com você, fiel leitor, algumas de suas transições prediletas.

Direto do clássico dojo da Gracie Barra Belo Horizonte, os faixas-pretas mostraram dois atalhos para chegar na pegada pelas costas, com ambas as opções terminando em finalização.