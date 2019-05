Vídeo: Cássio Francis “Cassão” ensina a passar a guarda laçada no Jiu-Jitsu

Share it

Líder da Cassão Team, em Belo Horizonte-MG, Cássio Francis costuma colocar em prática nos campeonatos sua guarda arisca e muito flexível, mas o faixa-preta também tem na manga algumas passagens de guarda muito eficientes.

Na aula de hoje, nosso GMI mostra sua opção para superar o adversário que faz a guarda-laçada, que costuma prender seus adversários nos treinos e campeonatos. Para Cassão, porém, uma troca de posições é suficiente para superar a laçada.

No movimento, no qual o adversário laça de um lado e coloca o outro braço preso com o pé no bíceps, Cassão primeiro afunda a perna oposta da laçada, para em seguida girar a mão do laço e dar um passo para o lado, abrindo espaço para a passagem para o outro lado.

Para conferir a técnica em detalhes, clique no vídeo abaixo e estude a posição de Cássio Francis!