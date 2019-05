Share it

O ano era 2008. O evento, o Capital Challenge de Jiu-Jitsu, em Amam, capital da Jordânia, organizado pelo faixa-preta Zaid Mirza.

Diversos astros lutaram,como Fabricio Werdum, Braulio Estima e Caio Terra. Mas, o dono do show foi mesmo Rubens Cobrinha (Alliance), que no auge venceu Rafael Mendes (Atos) com uma passagem de guarda.

Relembre o combate, e comente: qual a maior lição desta luta?