Abu Dhabi Grand Slam abre temporada na Rússia em junho; inscrições abertas

O tempo de descanso acabou. Depois de um encerramento glorioso para a temporada 2018/2019, com a 11ª edição do Abu Dhabi World Pro Jiu-Jitsu Championship, entre os dias 20 e 26 de abril, é hora de voltar aos tatames. A temporada 2019/2020 dos Grand Slams de Abu Dhabi está chegando, e a primeira grande parada será em Moscou, na Rússia, para a estreia da turnê mundial de Jiu-Jitsu.

Agora com seis etapas, o tour 2019/2020 do ADGS abre os trabalhos na Arena Triumph de 15 a 16 de junho. As inscrições estão abertas e o prazo final é 11 de junho. Como de costume, alguns dos maiores nomes do esporte já estão se inscrevendo para competir por sua parcela nos prêmios em dinheiro, bem como os valiosos pontos no ranking anual da AJP. Clique aqui para se registar agora.

Depois de Moscou, o ADGS terá etapas em Tóquio (27 a 28 de julho), Los Angeles (14 a 15 de setembro), Rio de Janeiro (1 a 3 de novembro), Abu Dhabi (16 a 18 de janeiro de 2020) e Londres (março de 2020).

(Fonte: Assessoria de imprensa)