Roger Gracie ensina detalhes para finalizar no armlock das costas

Astro do Jiu-Jitsu mundial, Roger Gracie traz para você, sedento leitor de GRACIEMAG, mais um detalhe crucial para concluir uma finalização básica, partindo de posição incomum. Na aula, Roger mostra sua opção de ataque das costas quando não consegue estrangular, partindo para um armlock que começa na pegada pelas costas.

No vídeo, gravado para nossos parceiros do Dojjo, Roger mostra a pegada similar a da americana, que deve ser feita ainda nas costas do oponente. Em seguida, Roger passa o antebraço e estiva o adversário, para que esse não escape do bote, para logo depois ajustar as pernas e passar a panturrilha sobre o rosto do oponente, para concluir a chave.

Confira os detalhes da finalização no vídeo abaixo!