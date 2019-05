Armlock invisível no Jiu-Jitsu? Kayron Gracie ensina esta finalização surpresa

Share it

Para ser um praticante imprevisível no Jiu-Jitsu, o primeiro passo é ser completo, com uma guarda ofensiva e uma passagem de guarda afiada na manga. Mas uma boa posição surpreendente também ajuda.

Kayron Gracie (Gracie Barra) sabe disso. Dono de boas finalizações e transições interessantes, o filho de Carlos Gracie Jr. chega a estimular que os alunos desenvolvam poderes de invisibilidade. Afinal, o que o oponente não vê ele não pode defender.

Como por exemplo, nesta chave omoplata que termina com uma chave de braço, que garimpamos para o leitor hoje. Quando você tenta a omoplata, a reação natural do oponente é contra-atacar e jogar peso. Em vez de repor a guarda e começar tudo de novo, que tal um plano B?

Repare como Kayron ensina a fazer as transições para fisgar a omoplata. O lance é puxar o cotovelo do adversário para girar o quadril.Em seguida, o professor da GB mostra como subir sem perder a posição e continuar mantendo a pressão no ombro, para então começar a detalhar a posição para o armlock “invisível”.

Observe como ele puxa e segura a manga direita e abre a omoplata chutando o pé esquerdo para trás fazendo a base para subir. Por fim, Kayron puxa a manga direita, vai para cima e finaliza no braço. Note que o polegar do oponente está para cima, o que dá a pressão no cotovelo.

Vai usar no treino hoje ou não?