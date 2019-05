Vídeo: Jefferson Moura ensina a estrangular com apenas uma das mãos no Jiu-Jitsu

Share it

Campeão mundial e professor da nossa GMI Gracie Barra Aurora, Jefferson Moura traz na aula de hoje uma finalização que surpreende o adversário, ao estrangular com apenas um braço na equação.

O golpe, aplicado pelo professor nos treinos com sucesso, começa na passagem de guarda, quando o adversário tenta evitar os três ponto ao virar de quatro apoios. Com a brecha, Jefferson ataca no pescoço com a mão bem profunda na gola, atrás da cabeça. Em seguida, o professor faz a transição para o lado oposto e pesa o tronco para criar a alavanca necessária para puxar o braço e estrangular.

Para entender a posição com mais detalhes, confira no vídeo abaixo a aula exclusiva de Jefferson Moura!