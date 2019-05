Vídeo: Ricardo Libório comenta chegada do Jiu-Jitsu nas universidades dos EUA

Share it

Considerada a segunda maior universidade pública dos Estados Unidos em número de alunos, a Universidade da Flórida Central (UCF), em Orlando, terá na sua grade os conceitos e a história do Jiu-Jitsu, e o professor Ricardo Libório está de frente neste projeto.

“O mais incrível, e o fato que mais me empolga, é que teremos este ano na UCF, pela primeira vez, uma matéria chamada Brazilian Jiu-Jitsu”, revelou o professor em conversa recente com GRACIEMAG. “Um dos professores da universidade é amante do judô japonês e fez questão de me convidar para ensinar a matéria, que será teórica, ensinada na sala de aula para os alunos, e vai envolver a história da arte, suas filosofias e conceitos. Isso não é pouco, ainda mais se considerarmos que a UCF tem hoje 56 mil estudantes.”

De passagem por Abu Dhabi, RIcardo Libório falou mais sobre o projeto, que irá popularizar ainda mais a nossa arte marcial em terras além do Brasil. Confira o papo no vídeo abaixo!