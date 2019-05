Tayane Porfírio é pega no doping e fica suspensa por 4 anos

Share it

Atual campeã peso e absoluto na faixa-preta do Mundial da IBJJF, Tayane Porfírio está fora da disputa do Mundial deste ano, e por um motivo inesperado. A atleta revelou, nas suas redes sociais, que foi pega no exame antidoping da USADA feita durante o Mundial de 2018, e que teria assinado uma suspensão de 4 anos.

Segundo nota oficial divulgada pela atleta, a substância encontrada foi a nandrolona, um esteroide anabolizante de propriedades androgênicas. A IBJJF ainda não comentou o caso, mas pelo histórico passado da organização em casos similares, Tayane deve perder tanto o título do peso pesadíssimo quanto do absoluto.

Confira nas linhas abaixo, na íntegra, a nota de esclarecimento da atleta:

Depois de quase um ano – um ano muito difícil, um ano de muita escuridão, decepções e frustrações, escrevendo dezenas de textos pensando em como dizer isso e no que as pessoas iriam falar, como iriam julgar – hoje tive forças de escrever…

• No ano passado fui notificada pela USADA, a Agência Estadunidense de Anti-Doping, pelo suposto uso de uma substância que sequer sabia o que era: Nandrolona. A substância estaria presente nas amostras colhidas durante o Mundial 2018 da IBJJF.

• Ao ser notificada, fiquei sem saber o que fazer. Comecei a listar tudo que tomei durante o tratamento da lesão na minha coluna vertebral, ocorrida em 2017 – e amplamente divulgada pela mídia especializada. Achando que talvez algum medicamento poderia estar contaminado ou contivesse “Nandrolona”, pesquisei sobre essa substância na internet e descobri que se trata de um esteróide anabolizante. Não é testosterona propriamente dita, mas um derivado.

• Nenhum dos medicamentos ou tratamentos prescritos pelo meu médico no curso do tratamento provou-se conter a tal da substância “Nandrolona”. A única explicação que meu time e eu chegamos é a de uma infeliz troca de frascos na farmácia. Explicação essa que a USADA não aceitou.

• Desde 2016 estou banida de uma federação por exceder os 90 kg máximos da categoria. Eu sou invariavelmente a atleta maior e mais pesada da categoria em todos os campeonatos que disputo. Se nem para vencer o bullying ou para competir por premiações robustas eu jamais fiz uso de qualquer substância ilegal, não seria após um ano onde mesmo lesionada eu dominei o cenário competitivo – um ano onde também testei limpo em todas as oportunidades em que fui examinada.

• Quem me conhece de perto sabe as condições humildes em que vivo. Mesmo multicampeã, títulos não significam riqueza material, e eu ainda resido, no Brasil, na minha querida Favela da Muzema. Minha comunidade que sofre com o crime, com o medo e, mais recentemente, com as tragédias que vimos no jornal, um fator importantíssimo na minha decisão de vir para Londres tentar uma vida melhor para mim e minha família.

• Ao longo desse ano de processo, eu nunca tive verdadeiramente uma chance. Eu poderia ter presenciado a abertura dos frascos com as minhas amostras, mas não tinha recursos para voltar à California, depois do Mundial, só pra isso.

• Em nenhum momento me foi oferecido o direito a um advogado. Não fosse meu empresário, que é advogado também, eu sequer teria tido qualquer defesa. Todos sabem os custos de um procedimento desses, ainda mais nos Estados Unidos, e o Dr. Migon me defendeu sem nenhum custo durante todo esse tempo.

• Eu tinha em minhas mãos um documento de acusação com 10 páginas, em inglês – idioma que só comecei a estudar no meio de 2018. Mesmo assim, colaborei desde o primeiro minuto com a USADA, lhes dando acesso não só a meus médicos, como histórico hospitalar, exames e lista de medicamentos\suplementos. Não foi o suficiente para eles.

• E por fim agora, 12 meses depois, eu decidi assinar o documento e a aceitar a punição de 4 anos. Mas eu não vou deixar de lutar pelo que acho certo.

Agradeço imensamente o apoio e suporte de todos aqueles que tiveram e estão do meu lado até hoje, nos tempos difíceis e nos piores ainda. Este não é o fim para mim, mas apenas um percalço, que com muita fé e força de vontade vou superar também.

• Hoje agradeço por tudo que passei Deus, por colocar pessoas em minha vida que me ajudarem

a enxergar que eu já tive muitos títulos, medalhas, conquistas, troféus, mas por um breve momento me faltava escutar a voz Dele! “DEUS”

Eu estou correndo a minha corrida a corrida que Deus tem para mim .

Descobri que Deus não vai nos expor, sem antes nos treinar.