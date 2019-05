Exclusivo: BJ Penn relembra conquista do Mundial de Jiu-Jitsu

Share it

Ex-campeão de duas categorias do UFC e integrante do Hall da Fama da organização, BJ Penn estará em ação no UFC Rio no dia 11 de maio, contra o também veterano Clay Guida, mas em papo com GRACIEMAG a fera relembrou o melhor dia da sua vida: a conquista do Mundial da IBJJF na faixa-preta, em 2000.

Há 19 anos, o havaiano lutara seu terceiro Mundial no Tijuca Tênis Clube, desta vez destinado a vencer. Depois do estalo motivacional e da dica de Victor Shaolin, BJ partiu com tudo e garantiu o ouro no peso-pena, se tornando o primeiro americano campeão mundial na faixa-preta.

Além disso, BJ relembrou sua atuação no Mundial de 99, no qual foi parado nas semifinais após ser superado por um querido campeão de terras brasucas.

Confira o papo exclusivo com BJ Penn na coletiva de imprensa do UFC 237 no vídeo abaixo!