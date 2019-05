Vídeo: O duelo eletrizante de Nicholas Meregali e Fellipe Andrew no Brasileiro 2019

Share it

Em uma das melhores finais do evento, Nicholas Meregali e Fellipe Andrew duelaram pelo ouro superpesado no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2019, encerrado no último domingo, dia 5 de maio. O ginásio José Corrêa, em Barueri, foi ao delírio com a disputa acirrada entre os atletas, num show de Jiu-Jitsu.

Andrew saiu na frente, com duas quedas e maiores chances na disputa, mas o dia de Meregali estava traçado, e a estrela do craque da Alliance voltou a brilhar com uma finalização para virar o jogo. Depois de se livrar da pressão de Andrew por cima, Nicholas conseguiu escorregar para as costas e, sem perder tempo, atacou no estrangulamento que valeria o título.

Confira no vídeo abaixo!

