SJJSAF realiza etapa do International Challenge Tour de Jiu-Jitsu em Volta Redonda

A “Cidade do Aço”, como também é conhecido o município de Volta Redonda por abrigar a Companhia Siderúrgica Nacional, irá respirar Jiu-Jitsu com a etapa que faz parte do circuito sul-americano. O evento, que acontece no ginásio Poliesportivo General Euclydes Figueiredo, mais uma vez terá transmissão ao vivo e contará também com lutas de Parajiu-jitsu, Desafio Kids valendo cinturão e super lutas emocionantes.

“Estamos muito animados em levar um evento de Jiu-Jitsu com uma estrutura espetacular para Volta Redonda. Além dos competidores do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, atletas de outros países também manifestaram interesse em participar desse campeonato. Esse será o nosso quinto evento no ano e a procura por inscrições está grande. A expectativa é de mais um excelente evento”, disse Cleiber Maia, presidente da SJJSAF.

Esta etapa também soma pontos para o ranking que irá premiar atletas de azul à preta, no masculino e no feminino, com 10 passagens para disputar o Mundial 2019 da SJJIF na Califórnia (08 a 10 de novembro).

As inscrições para o evento ainda estão abertas e vão até o dia 14 de maio. Para garantir a sua inscrição acesse https://soucompetidor.com.br/pt-br/eventos/todos-os-eventos/p887-vr-challenge-jiu-jitsu-2019-edicao/

(Fonte: Assessoria de imprensa)