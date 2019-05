Vídeo: O estrangulamento de Bia Mesquita pelo ouro absoluto do Brasileiro 2019

Share it

Depois de finalizar pelo ouro no peso médio do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, Bia Mesquita partiu com tudo rumo ao título no absoluto, e teve pela frente a casca-grossa Sabatha Laís, da Ryan Gracie, em mais uma final que disputou no último sábado, dia 5 de maio, em Barueri.

Para garantir a vitória, Bia puxou para a guarda e se arrumou por baixo de Sabatha, para armar seu ataque e raspar. Por cima, Bia impôs pressão com o giro, chegou nas costas e buscou a gola para finalizar no arco e flecha.

Confira a final completa no vídeo abaixo!

A cobertura do Brasileiro de Jiu-Jitsu 2019 é um oferecimento da