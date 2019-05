Confira o final improvável de Nicholas Meregali x Rudson Mateus no Brasileiro 2019

Share it

Na disputa final do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2019, valendo o ouro e o prêmio de 8 mil reais do absoluto faixa-preta adulto, Nicholas Meregali e Rudson Mateus pisaram no tatame com sede de vitória. Contudo, o combate realizado no último domingo, dia 5 de maio, em Barueri, teve um desfecho inesperado.

Campeões de suas respectivas categorias minutos antes de duelarem no peso aberto, Nicholas e Rudson fizeram uma luta emocionante, com boas chances de ambos os lados. O combate começou a mudar de figura após Rudson levar uma punição, e em seguida a falta de combatividade de ambos os atletas levou o duelo a ser interrompido após consecutivas punições.

Atrás no placar, Rudson levou a quarta punição e foi desclassificado, deixando o ouro e o prêmio nas mãos de Nicholas. Confira o duelo no vídeo abaixo e tire suas próprias conclusões, amigo leitor.

