Brasileiro 2019: Saiba quem pega quem no absoluto e nas divisões de faixa-preta

Share it

O ginásio José Corrêa, em Barueri, recebeu nesse sábado, dia 4 de maio, as emoções da faixa-preta adulto, com as chaves do absoluto e as primeiras lutas na divisão de peso.

No aberto, Nicholas Meregali (Alliance) e Rudson Mateus (CTA) farão a final na busca do ouro e do prêmio de 10 mil reais. No feminino, Bia Mesquita (Gracie Humaitá) e Sabatha Lais (Ryan Gracie) garantiram a vaga na final e também disputam 10 mil reais.

Além do absolto, as categorias do masculino avançaram até as quartas de final, enquanto no feminino já foram definidas as finais. Na lista abaixo você confere todas as lutas da faixa-preta que serão realizadas neste domingo, dia 5 de maio, e a GRACIEMAG estará na beira do tatame para trazer todas as informações em tempo real pelo nosso Instagram, o @graciemagoficial .

A cobertura do Brasileiro de Jiu-Jitsu 2019 é um oferecimento da

MASCULINO

GALO

Rafael Barata x Jose Carlos Cocó

Ricardo Rodrigues x Rodnei Barbosa

Juan Lopes x David Herrera

Cleber Clandestino x Raul Marcello

PLUMA

João Miyao x Jonas Pereira

Hiago George x Felipe Silva

Alexandro Pinto x Yuta Shimada

Lucas Gonçalves avança direto à semifinal

PENA

Paulo Miyao x Thiago Macedo

Isaac Doederlein x Gabriel Marangoni

Davi Oliveira x João Gonçalves

Bruno Celio x Luciano Queiroz

LEVE

Gabriel Rollo x Leonilson Marques

Yan Pica-Pau x Bruno Bressan

Ygor Rodrigues x Vinicius dos Santos

Matheus Guilherme x Victor Nunes

MÉDIO

Otavio Sousa x Igor Oliveira

Claudio Calasan x Jonas Martins

Caio Caetano x Marcos Oliveira

Ronieri Silva x Romualdo Lucas

MEIO-PESADO

Rudson Mateus x Alexandre Vieira

João Carlos Oliveira x Henrique Moreira

Matheus Spirandeli x Carlos Eduardo Alves

Ruan Oliveira x José Henrique Cardoso

PESADO

Kaynan Duarte x Vinicius Gazolla

Horlando Monteiro x Fernando Reis

Gerard Labinski x Daniel Alves

Dimitrius Souza x Pedro Paulo

SUPERPESADO

Nicholas Meregali x Hugo Leonardo

Fellipe Andrew x Kauê Damasceno

Igor Tigrão x Rodrigo Ribeiro

Helton José x Guilherme Augusto

PESADÍSSIMO

Otávio Nalati x Wesley Sousa

Victor Honório x André Leal

Duzão Lopes x Antonio Assef

Guilherme Cordiviola x Felipe Augusto

ABSOLUTO

Nicholas Meregali x Rudson Mateus

FEMININO

PLUMA

Mayssa Bastos x Dyna Sena

PENA

Aninha Schimitt x Ffion Davies

LEVE

Bia Basílio x Luciane dos Santos

MÉDIO

Bia Mesquita x Renata Marinho

MEIO-PESADO

Sabatha Lais x Rafaela Bertolot

PESADO

Fernanda Mazzelli x Claudia do Val

SUPERPESADO

Carina Santi x Izadora Cristina

PESADÍSSIMO

Jéssica Flowers x Joaquina Neta

ABSOLUTO

Bia Mesquita x Sabatha Lais