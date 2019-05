Confira os destaques inscritos no Brasileiro de Jiu-Jitsu 2019

Share it

Com mais de 7 mil atletas inscritos, o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2019 já entrou para a história como maior torneio já realizado pela CBJJ. Além disso, com as premiações em dinheiro garantidas para os faixas-pretas, era de se esperar que uma legião de craques da elite da arte suave internacional estivesse na disputa. E eles vieram.

Astros de todas as partes do mundo, além dos cascas-grossas brasileiros, se misturam entre veteranos e novas caras do Jiu-Jitsu, com vários campeões mundiais na briga pelo título e pelos valores que podem chegar a até 10 mil reais.

Confira na lista abaixo os destaques inscritos no campeonato deste ano e poste nos comentários as suas apostas no peso e no absoluto!

MASCULINO

PRETA / Adulto / Masculino / Galo Atos Jiu-Jitsu Cleber “Clandestino” GF Team Jose Carlos “Cocó” Gracie Barra Oziel Carvalho Gracie Barra Rafael “Barata” Freitas Ribeiro Jiu-Jitsu Raul Marcello Soul Fighters BJJ David Herrera

PRETA / Adulto / Masculino / Pluma Brigadeiro Brazilian Jiu-Jitsu Magno Mota Vieira Cicero Costha José Tiago Cicero Costha Hiago George Cicero Costha João Miyao GF Team Jorge Nakamura

PRETA / Adulto / Masculino / Pena Academia Marangoni Gabriel Marangoni Alliance Isaac Doederlein Brazilian Top Team Alexandre Vieira Carlson Gracie Team Gabriel Willcox Cicero Costha Internacional Paulo Miyao Qatar BJJ Bruno Celio Qatar Brazilian Jiu Jitsu Luciano Queiroz

PRETA / Adulto / Masculino / Leve Atos Jiu-Jitsu Leonardo Teixeira Lara BARBOSA JIU-JITSU Ricardo “Pingo” Rocha Carlos Holanda BJJ Fernandinho Vieira CheckMat Gabriel “Palito” Rollo CT MR Ygor Rodrigues Ribeiro Jiu-Jitsu Yan “Pica-Pau”

PRETA / Adulto / Masculino / Médio Alliance Alexandre Cavalieri Alliance Isaque Bahiense Atos Jiu-Jitsu Claudio Calasans Atos JJ International Caio Almeida Gracie Barra Otavio Sousa Nova União José Carlos “Polengue” Dias Ns Brotherhood Caio Caetano Ns Brotherhood BJJ Yago Souza Soul Fighters BJJ Hugo Marques

PRETA / Adulto / Masculino / Meio-Pesado Alliance Matheus Spirandeli Caio Terra Association Rudson Mateus Família Abi-Rihan Jiu-Jitsu Henrique Moreira GF Team Marcos Junior Gracie Barra Augusto “Tio Chico” Carsalade Kronos BJJ João Carlos de Oliveira Soul Fighters BJJ Ruan Oliveira Unity Jiu-jitsu Devhonte Johnson

PRETA / Adulto / Masculino / Pesado Alliance Dimitrius Souza Alliance International Fernando Reis Atos Jiu-Jitsu Kaynan Duarte Nova União Horlando Monteiro Ns Brotherhood Gerard Labinski

PRETA / Adulto / Masculino / Super Pesado Alliance Nicholas Meregali Atos Jiu-Jitsu Helton Jose G13 BJJ Rodrigo Ribeiro GF Team Luis Felipe “Xilique” Nova União Herico Hesley Nova União Kauê Damasceno Ns Brotherhood Igor “Tigrão” Schneider Zenith BJJ Fellipe Andrew

PRETA / Adulto / Masculino / Pesadíssimo CheckMat Gabriel “Fedor” Lucas Fight Sports Roberto “Cyborg” Filho GF Team Antonio Assef GF Team Guilherme Cordiviola Gordo Jiu-Jitsu USA Antonio Braga Neto Guigo JJ “Duzão” Lopes Guigo JJ Otavio Nalati IFC Life Brothers Kitner Moura Infight JJ “Hugão” Cunha Qatar BJJ Brasil Victor Honório

FEMININO

PRETA / Adulto / Feminino / Pluma Alliance Talita Alencar Caio Terra Association Kristina Barlaan GF Team Mayssa Bastos

PRETA / Adulto / Feminino / Pena ECJJA Ffion Davies Nova União Ana Carolina Schmitt

PRETA / Adulto / Feminino / Leve Alliance Mayra Mazza Atos Jiu-Jitsu Bia Basilio

PRETA / Adulto / Feminino / Médio Alliance Renata Marinho Gracie Barra Éricka Almeida Gracie Humaita Bia Mesquita

PRETA / Adulto / Feminino / Meio-Pesado GF Team Rafaela Bertolot Ryan Gracie Team Sábatha Laís

PRETA / Adulto / Feminino / Pesado De La Riva JJ Claudia do Val Striker JJ Fernanda Mazzelli

PRETA / Adulto / Feminino / Super Pesado G13 BJJ Carina Santi Top Brother Karlona Hipolito