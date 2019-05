Rodolfo Vieira volta ao MMA em junho, na Polônia

Share it

Campeão mundial absoluto e um dos craques mais admirados no Jiu-Jitsu internacional, Rodolfo Vieira segue firme na sua empreitada no MMA, e já tem nova luta marcada.

Após um hiato de quase um ano longe dos cages, Rodolfo terá seu próximo desafio o dia 8 de junho, no ACA 96, em disputa contra o russo Vitaliy Nemchinov, em evento na Polônia.

Invicto com quatro lutas, três delas terminadas por finalização, Rodolfo volta a lutar após vencer em junho de 2018, ao pegar Jacob Holyman-Tague no mata-leão, no ACB 88. Agora, com nome alterado de ACB para ACA, Rodolfo terá que superar o mais experiente Vitaliy, que soma 11 lutas na carreira e vem de 10 vitórias consecutivas, a última em janeiro deste ano.

