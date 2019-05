Exclusivo: O treino de Levi Jones-Leary e Devonthe Johnson nos bastidores do World Pro

Share it

No mesmo treino de bastidores no qual nossa equipe pode flagrar Paulo Miyao x Thalison Soares em disputa intensa, nossa equipe pode conferir outro duelo amistoso, porém técnica, entre dois craques estrangeiros da Unity JJ.

Levi Jones-Leary, o “Levizão”, e Devonthe Johnson, ambos faixas-pretas da nova geração de ferrenhos competidores, marcaram de treinar juntos. Devonthe realizou três rounds antes, contra jovens do Cazaquistão que ali estavam, loucos para dar um rolinha com as feras do Abu Dhabi World Pro. Levizão gastou 15min apenas se alongando, e fez um round de aquecimento antes de chamar Devonthe.

Na competição, Levi acabou parado nas oitavas de final, surpreendido por um leglock bem aplicado por Oliver Lovell, vice-campeão até 77kg. Devonthe, por sua vez, ficou com o quarto lugar da divisão até 85kg, superado por DJ Jackson na disputa do terceiro lugar.

O treininho exclusivo você confere no vídeo abaixo. Oss!