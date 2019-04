Polícia Militar investe no Jiu-Jitsu em Minas Gerais

Share it

Levar o Jiu-Jitsu gratuitamente para crianças de Igarapé, cidade com cerca de 40.000 habitantes situada na região metropolitana de Belo Horizonte – MG. Com esse nobre objetivo, Fabrício Mendes Chaves Teixeira, Sargento da Polícia Militar e faixa-roxa de Jiu-Jitsu da Delgado Team, idealizou o Projeto “Caserna Mirim Jiu-Jitsu”.

Contaminados pelo entusiasmo do Sargento Mendes, a ideia ganhou apoio do Tenente Sander, comandante do Pelotão de Igarapé e do Tenente Coronel Itabiriano, comandante da 7ª Companhia da Polícia Militar de Minas Gerais, e assim se tornou um projeto institucional.

Após firmar parceria com o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Igarapé, o projeto teve sua inauguração em 23 de abril. A cerimônia contou com a presença da comunidade local, de policiais militares da região, do Prefeito Carlos Alberto da Silva e de secretários municipais, e iniciou-se com a realização de palestras sobre a importância do esporte para crianças.

Seguiu-se uma luta de exibição para as crianças entre o faixa-preta Mauro Ellovitch, Promotor de Justiça da Comarca (e colunista da GRACIEMAG) e o faixa-marrom Gustavo Gonçalves, Defensor Público da Comarca. Por fim, foi feita uma aula inaugural na qual foram passadas posições de maneira lúdica e divertida para os empolgados alunos de 5 a 8 anos de idade.

“Percebi que trazer as crianças para fazerem Jiu-Jitsu no quartel era uma maneira de transmitir valores e princípios, aproximando os meninos e meninas das instituições públicas” explica o Professor Mendes.

As aulas do Projeto “Caserna Mirim Jiu-Jitsu” são ministradas às segundas e quintas feiras na sede do 1º Pelotão da Polícia Militar de Igarapé.