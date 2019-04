Vídeo: João Gabriel Rocha analisa retorno em Abu Dhabi e ritmo para o Mundial da IBJJF

Share it

Campeão da divisão até 110kg do Abu Dhabi World Pro 2019, João Gabriel Rocha teve três dias de uma verdadeira maratona até chegar ao topo do pódio. Depois da conquista, ao finalizar Yahya Al Hammadi, a fera bateu um papo com nossa equipe.

Na conversa, o faixa-preta da Soul Fighters ressaltou a iminência do Mundial da IBJJF, com o teste de luxo nos Emirados Árabes para avaliar o ritmo de competição e o retorno ao Abu Dhabi World Pro após vencer sua dura batalha contra o câncer.

Confira na nossa entrevista exclusiva no vídeo abaixo!