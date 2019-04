Abu Dhabi World Pro 2019: Confira os finalistas da faixa-preta

Share it

Dia agitado na Mubadala Arena, nos Emirados Árabes, nas chaves principais da faixa-preta do Abu Dhabi World Pro Jiu-Jitsu Championship 2019. Nesta quinta-feira, dia 25 de abril, nomes consagrados do esporte e novas faces se misturaram nas cinco áreas para disputar as vagas nas finais de amanhã, dia 26.

Entre os destaques, João Gabriel Rocha brilhou mais uma vez. Depois de vencer as qualificatórias por países ontem, a fera da Soul Fighters voltou com tudo, venceu mais duas lutas, e encarou Ricardo Evangelista na final, no qual venceu por 2 a 0 nas vantagens.

No feminino, o destaque ficou para a faixa-marrom sensação da Infight Gabi Pessanha. Em mais um encontro contra Nathiely de Jesus, na semifinal, Gabi conseguiu aplicar seu jogo forte por cima e fazer a vantagem que a colocaria na final.

Confira abaixo a lista de finais definidas para esta sexta-feira, que acontecem as 8h da manhã no horário de Brasília (15h no horário local de Abu Dhabi).

MASCULINO PRETA

56kg

Bebeto Oliveira x Hiago George

62kg

João Miyao x Gabriel Sousa

69kg

Paulo Miyao x Isaac Doederlein

77kg

Tommy Langaker x Oliver Lowell

85kg

Rudson Mateus x Faisal Al Ketbi

94kg

Kaynan Duarte x Adam Wardzinski

110kg

João Gabriel Rocha x Yahya Al Hammadi



FEMININO MARROM/PRETA

49kg

Mayssa Bastos x Thamires Aquino

55kg

Bia Basílio x Amal Amjahid

62kg

Bia Mesquita x Ffion Davies

70kg

Thamara Silva x Alessandra Moss

90kg

Gabi Pessanha x Claire-France Thevenon