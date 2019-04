Abu Dhabi World Pro 2019: Os brasileiros que garantiram vaga na chave principal

Share it

De olho na vaga da chave principal do Abu Dhabi World Pro Jiu-Jitsu Championship 2019, os brasileiros da faixa-preta que não lideravam o ranking em suas respectivas categorias tiveram que passar pela peneira do “country qualifying”, e alguns deles conseguiram brilhar.

Entre os destaques, no masculino, tivemos João Gabriel Rocha, que venceu Matheus “Tá Danado” Xavier por 4 a 2 nos pontos após puxar e raspar de gancho na divisão até 110kg; Kaynan Duarte, que na categoria até 94kg encarou e venceu o duro Jackson Sousa para garantir a vaga, além dos irmãos Paulo e João Miyao, que venceram Murilo Amaral e Pablo Mantovani nas divisões 66kg e 69kg, respectivamente. Outros vencedores na peneira foram Guilherme Rocha, até 77kg, e Matheus Godoy, até 85kg.

No feminino, Bia Mesquita fez duas lutas e finalizou as duas no estrangulamento pela vaga até 62kg. Na categoria até 90kg, foia vez de Nathiely de Jesus finalizar suas duas batalhas, uma no triângulo e outra no armlock do triângulo. Outras atletas de faixa-preta com vaga garantida são Thamires Aquino, até 49kg, e Anna Rodrigues, até 55kg.

Fique ligado na nossa cobertura pelo Instagram, no @graciemagoficial , para a cobertura do evento de amanhã, que definirá os finalistas da faixa-preta!