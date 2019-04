Abu Dhabi World Pro Jiu-Jitsu 2019: Confira os resultados no master faixa-preta

Share it

No quarto dia do Abu Dhabi World Pro Jiu-Jitsu Championship 2019, realizado nesta terça-feira, dia 23 de abril, foi a vez dos atletas da divisão master, da faixa-azul à preta, pisarem no tatame rumo ao ouro.

Na faixa-preta, alguns nomes conhecidos, que inclusive atuam também entre os adultos, foram destaque. Na divisão até 94kg, por exemplo, Renato Cardoso fez grande campanha e, na finalíssima, finalizou com uma mão de vaca em ataque veloz.

Outro atleta de destaque foi Marcos Tinoco. Após finalizar duas vezes, Marcos fez 6 a 0 na final e garantiu o ouro. Já na divisão até 110kg, Igor Silva levou a melhor após vencer Ricardo Evangelista na semifinal e garantir o título na decisão, contra Antonio Junior. Outro destaque ficou para José Tiago, que começou atrás por dois pontos, até pegar uma vantagem na tentativa de raspagem, aplicar bela queda, pegar as costas e finalizar Musabbeh Al Khateri pelo ouro até 62kg.

Confira abaixo os resultados

MALE GI / BLACK / MASTER 1 / 56KG # MAIN BRACKET

1

JUAN LOPES DA SILVA (PORTUGAL)

Prime Team

2

JORGE DOS SANTOS (BRAZIL)

A.F.N.T

3

ALBERT SANTANNA (BRAZIL)

Gfteam

MALE GI / BLACK / MASTER 1 / 62KG # MAIN BRACKET

1

JOSE BARROS (BRAZIL)

Pslpb Cicero Costha

2

MUSABBEH AL KHATERI (UNITED ARAB EMIRATES)

Al Jazira Jiu-Jitsu Club

3

GABRIEL MORAES (BRAZIL)

Alliance

MALE GI / BLACK / MASTER 1 / 69KG # MAIN BRACKET

1

THIAGO MARQUES (BRAZIL)

Commando Group

2

TALIB SALEH (UNITED ARAB EMIRATES)

Al Ain Jiu-Jitsu Club

3

DAISUKE NAKAMURA (JAPAN)

Pato Studio

MALE GI / BLACK / MASTER 1 / 77KG # MAIN BRACKET

1

SERGIO RIOS (BRAZIL)

Brasa/99

2

PIERPAOLO CHIAPPE (CHILE)

Cohab Chile

3

MARCOS PAULO COSTA (BRAZIL)

A.F.N.T

MALE GI / BLACK / MASTER 1 / 85KG # MAIN BRACKET

1

MARCOS TINOCO (BRAZIL)

Marcelo Garcia Jiu-Jitsu

2

DAVID WILLIS (AUSTRALIA)

Gracie Barra Oceania

3

STEFANO CORREA (BRAZIL)

A.O.A. Edil

MALE GI / BLACK / MASTER 1 / 94KG # MAIN BRACKET

1

RENATO CARDOSO (BRAZIL)

Commando Group

2

MELKSEDEC FRANCO (BRAZIL)

A.F.N.T

3

DEAN LIEBENBERG (AUSTRALIA)

Vermelho BJJ GFTEAM

MALE GI / BLACK / MASTER 1 / 110KG # MAIN BRACKET

1

IGOR SILVA (BRAZIL)

Commando Group

2

ANTONIO JUNIOR (UNITED KINGDOM)

Roger Gracie Academy

3

RICARDO EVANGELISTA (BRAZIL)

Commando Group

MASTER 1 BROWN/BLACK BELT FEMALE CHAMPIONS

49kg – Anna Carolina Ardisson (Brazil)

55kg – Tamara Rocha (Brazil)

62kg – Eloisa Perez (Spain)

70kg – Polyana Lago (Brazil)

MASTER 2 MALE BLACK BELT CHAMPIONS

62kg – Leandro da Silva (Brazil)

69kg – Sergio Calderon (Spain)

77kg – Rodrigo Campos (Brazil)

85kg – Alexandre Moreno (Brazil)

94kg – Paulo Pinto (Brazil)

110kg – Antonio Peinado (Brazil)