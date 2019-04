Abu Dhabi World Pro 2019: Veja os destaques inscritos na faixa-preta

Share it

É chegada a hora dos faixas-pretas da divisão de adultos entrarem em ação no Abu Dhabi World Pro Jiu-Jitsu Chmapionship 2019. A partir das 4h da manhã (11h da manhã no horário local) desta quarta-feira, dia 24 de abril, os homens da faixa-preta e mulheres de faixa-marrom invadem as 11 áreas montadas na Mubadala Arena, nos Emirados Árabes.

Entre os nomes inscritos, feras que já estão confirmadas nas chaves principais, por liderarem o ranking ou por serem representantes únicos de seus países, além dos cascas-grossas que terão que passar primeiro pela peneira das qualificatórias por países, antes de disputas as suas chaves principais.

A equipe de GRACIEMAG está a postos para trazer todas as informações em tempo real na beira do tatame, direto pelo Instagram @graciemagoficial , além dos resultados completos aqui no nosso site, ao final do dia.

Confira abaixo os nomes de destaque em cada categoria e poste nos comentários as suas apostas!

(* Nomes já garantidos na chave principal)

MASCULINO PRETA

56kg

*Nobuhiro Sawada (Tri-Force BJJ)

*Hiago George (Cicero Costha)

Cleber “Clandestino” (Almeida JJ)

Bebeto Oliveira (GFTeam)

Jose Carlos “Cocó” (GFTeam)

62kg

*Gabriel Sousa (ZR Team)

João Miyao (Cícero Costha)

Pablo Mantovani (Atos)

69kg

*Jorge Nakamura(GFTeam)

Paulo Miyao (Cicero Costha)

Isaac Doederlein (Alliance)

77kg

*Diego “Sem Noção” Ramalho (ZR Team)

Levi Jones-Leary (Unity)

Tommy Langaker (Kimura)

Caio Almeida (Atos)

Leonardo Lara (Atos)

Lucas Rocha (ZR Team)

Auyb Magomadov (Alliance)

85kg

*DJ Jackson (Lloyd Irvin)

*Faisal Al-Ketbi (Team 777)

Gabriel Arges (Gracie Barra)

Isaque Bahiense (Alliance)

Devhonte Johnson (Unity)

Gabriel “Todd” Almeida (Checkmat)

Rudson Mateus (CTA)

Manuel Ribamar (Rodrigo Pinheiro)

Thiago Sá (Checkmat)

94kg

*Adam Wardzinski (Checkmat)

*Erberth Santos (Esquadrão)

Kaynan Duarte (Atos)

Jackson Sousa (Checkmat)

Renato Cardoso (Commando Group)

110kg

*Eldar Rafigaev (Jungle BJJ)

João Gabriel Rocha (Soul Fighters)

Helton José (Atos)

Ricardo Evangelista (Commando Group)

Igor Silva (Commando Group)

FEMININO MARROM/PRETA

49kg

*Mayssa Bastos (GFTeam)

Serena Gabrielli (Flow)

Thamires Aquino (GFTeam)

55kg

*Amal Amjahid (CENS Academy)

Bia Basílio (Atos)

Anna Rordrigues (Alliance)

Emilia Tuukkanen (Gracie Barra)

62kg

*Ffion Davies (East Coast JJ)

Bia Mesquita (Gracie Humaitá)

Larissa Paes (Palms Sports)

70kg

*Samantha Cook (Checkmat)

Thamara Oliveira (Cícero Costha)

Ana Carolina Vieira (GFTeam)

90kg

*Gabrieli Pessanha (Infight)

Nathiely de Jesus (Rodrigo Pinheiro)

Rafaela Bertolot (GFTeam)