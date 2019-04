Abu Dhabi World Pro 2019: Saiba como funcionam as eliminatórias por país

Share it

Antes das chaves que definirão os campeões na faixa-preta do Abu Dhabi World Pro Jiu-Jitsu Championship 2019, alguns países com mais representantes precisam ter uma “peneira” entre o seus craques, com isso a UAEJJF criou o “country qualifying”.

Um dia antes da chave principal, atletas do mesmo país se enfrentam para conquistar a segunda vaga de sua nação, já que a primeira é reservada ao melhor ranqueado de cada categoria. Para explicar a importância de tal formato e como o mesmo funciona, conversamos com o professor Rodrigo Valério, diretor técnico da UAEJJF.

Vale lembrar que as classificatórias por países acontecem nesta quarta-feira, dia 24 de abril, e começam as 4 da manhã no horário de Brasília (11 da manhã na hora local de Abu Dhabi).

Confira no vídeo abaixo!