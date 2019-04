Rodrigo Valerio detalha operação do Abu Dhabi World Pro Jiu-Jitsu 2019

Share it

Diretor técnico da UAEJJF, Rodrigo Valerio foi uma das pessoas mais requisitadas no segundo dia do Abu Dhabi World Pro 2019, evento que acontece até o dia 27 de abril na Mubadala Arena. Mesmo com tantos chamados, o faixa-preta de Jiu-Jitsu separou alguns minutos para falar com nossa em Abu Dhabi.

Responsável pelo bom andamento das disputas dentro e fora dos tatames, Rodrigo falou sobre as reformulações no quadro geral da realização dos eventos pelo mundo, que culminam no World Pro que encerra cada temporada. Mudanças como a diminuição de dias de evento, a globalização do esporte em países tradicionais em luta mas quem ainda engatinham no Jiu-Jitsu e o quesito premiação para homens e mulheres foram temas abordados pelo organizador.

Confira no vídeo abaixo mais detalhes sobre a operação grandiosa do Abu Dhabi World Pro 2019!